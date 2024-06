Xem nhanh 12h: Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới | Rúng động án mạng ở Thái Bình

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 6.6.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới

Tối 5.6.2024, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, C03 đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can ở 3 nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại các điều 174, điều 324 và điều 189 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân. Số này gồm Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại TP.HCM. Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, hơn 445.747 tỉ đồng. Trong số này có hơn 415.000 tỉ đồng từ hành vi tham ô tài sản của ngân hàng SCB và 30.081 tỉ đồng có được từ hành vi lừa đảo nói trên.

Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỉ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật. Tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội "tham ô tài sản", 20 năm tù về tội "đưa hối lộ" và 20 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tổng hình phạt là tử hình. Đồng thời, tòa sơ thẩm buộc bà Lan phải bồi thường hơn 673.000 tỉ đồng.

Diễn biến bất ngờ vụ 3 người trong một gia đình tử vong ở Thái Bình

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong ở Thái Bình đã gây rúng động dư luận những ngày gần đây, Công an tỉnh Thái Bình đã có những thông tin điều tra ban đầu.

Công an tỉnh Thái Bình xác định, khoảng 6 giờ sáng 4.6, người nhà phát hiện người đàn ông 86 tuổi (trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chết trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương. Gia đình nghi ngờ ông này bị người thân sát hại nên đã giấu, không trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Vũ Thư phối hợp Viện KNSD tỉnh Thái Bình, Viện KSND huyện Vũ Thư tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các hoạt động điều tra theo quy định.

Sét đánh xuống đất 475 lần trong 10 phút ở Hà Nội là 'bình thường'

Hôm 5.6, từ sáng sớm, mưa lớn trên diện rộng kèm giông sét phủ khắp các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội khiến nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội ngập sâu.

Một lãnh đạo Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng Cục khí tượng thủy văn) cho biết, khu vực Hà Nội trong sáng hôm qua, sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện. Trong đó, khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc.

Tổng cộng có hơn 7.000 lượt sấm sét đánh xuống đất ở khu vực Hà Nội.

Nhiều người băn khoăn rằng, đây có phải là hiện tượng thời tiết bất thường hay không.

