Xem nhanh 12h: Bắt hàng loạt cán bộ EVN, Bộ Công thương | Ngỡ ngàng chuyện 'Bác sĩ Phây Bút'

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 5.11.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt cán bộ EVN và Bộ Công thương

Tối 4.11.2023, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can là cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tức EVN) và Bộ Công thương, liên quan vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố.

5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Cận cảnh tang vật đường dây buôn lậu điện thoại, máy tính trị giá 300 tỉ đồng

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 22.000 điện thoại iPhone, iPad, laptop, thiết bị định vị... từ năm 2021 đến nay, trị giá 300 tỉ đồng từ Campuchia về TP.HCM.

Vụ nhảy xuống kênh khi CSGT kiểm tra: Sẽ tịch thu xe gác theo đúng quy định

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền clip với nội dung 'Chạy xe ba gác chở hàng bị CSGT thổi vào, năn nỉ bỏ qua không được nên nhảy xuống kênh' đã thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Liên quan đến vụ việc này, thông tin từ Công an quận 11 (tại TP.HCM) cho biết đơn vị sẽ ra quyết định tịch thu xe ba gác nếu người vi phạm không xuất trình được giấy đăng ký xe đúng theo quy định.

Khởi tố bị can cầm đầu nhóm lừa người già để bán hàng giá 'trên trời'

Liên quan đến vụ nhóm người tổ chức "hội thảo bán hàng" để lừa bán hàng giá cao cho người lớn tuổi ở Nghệ An, ngày 4.11.2023, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (tại tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh (47 tuổi, ngụ thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng".

Bị can Nguyễn Thị Lanh được xác định là người cầm đầu nhóm người tổ chức "hội thảo bán hàng".

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy bắt những nghi can là đồng phạm với bị can Nguyễn Thị Lanh.

