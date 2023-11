Xem nhanh 12h: Israel bao vây hoàn toàn Gaza | Phá đường dây người mẫu, ca sĩ bán dâm ngàn USD

Xem nhanh 12h ngày 4.11 có những tin tức đáng chú ý sau:

Đường dây mại dâm trong showbiz Việt Nam bị triệt phá như thế nào?

Thông tin Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây mại dâm ngàn đô do Huỳnh Thanh Thuận - chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân (stylist) - cầm đầu, đã khiến dư luận xôn xao.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “môi giới mại dâm” và khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Thuận (33 tuổi); Phạm Đỗ Nhật Duy (38 tuổi, trú quận 7, TP.HCM, lao động tự do) và Lê Thị Thu Thảo (38 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang, là lao động tự do). Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Tại cơ quan điều tra, 3 người này khai nhận đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Quá trình này, cả ba đã môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24.10, Huỳnh Ngọc Thuận đã giới thiệu 3 cô gái là người mẫu, hoa khôi, ca sĩ đang hoạt động trong giới showbiz Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội cho khách mua dâm. Mức giá với người mua dâm là từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/mỗi tour trong nước (trong 2 ngày) và 6.000 USD đối với tour nước ngoài (trong 2 ngày).

Người vi phạm nồng độ cồn: “Em giận luôn, bắt 10 xe cũng bỏ hết”

19 giờ tối 3.11, Tổ công tác thuộc Đội CSGT - trật tự Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM lập chốt tại giao lộ Nguyễn Xiển – Phước Thiện, phường Long Thạnh Mỹ và kết hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đảm trách.

Khoảng 21 giờ 40 phút, Tổ công tác phát hiện một thanh niên 25 tuổi vi phạm nồng độ cồn. Ông này không cung cấp được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Làm việc với tổ công tác, người vi phạm nhiều lần không chấp hành, liên tục lớn tiếng và vung tay với lực lượng CSGT.

Kỷ luật sư cô trong vụ "sư phụ dùng roi đánh đệ tử"

Ngày 3.11, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định về việc kỷ luật sư cô - người cầm roi đánh đệ tử trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra ở Thiền viện Long Tượng (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Theo quyết định kỷ luật, sư cô này phải sám hối trước nhị bộ Đại Tăng và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở huyện Đức Trọng.

Đồng thời, sư cô phải biệt chúng sám hối trong thời gian 1 năm theo luật Phật chế dưới sự giám sát của Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Trọng và không được quản lý điều hành Thiền viện Long Tượng trong thời gian bị kỷ luật sám hối.

“Chốt” phương án nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Theo Công văn 8662 ngày 3.11.2023, xét đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của bộ này về phương án nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ năm (ngày 8.2.2024) đến hết thứ tư, ngày 14.2.2024, (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Israel bao vây hoàn toàn thành phố Gaza

Theo thông tin từ đài CNN, sau nhiều ngày oanh tạc các vùng ngoại ô, bộ binh và lực lượng tăng thiết giáp Israel đã tiến vào thành phố Gaza, đây là đô thị lớn nhất tại Dải Gaza và là thành trì của lực lượng Hamas.

Tham mưu trưởng quân đội Israel là ông Herzi Halevi tuyên bố các lực lượng đã bao vây hoàn toàn thành phố miền bắc Dải Gaza từ nhiều hướng và "đã bước vào một giai đoạn quan trọng khác của cuộc chiến".'

Thiết giáp Israel hoạt động tại Dải Gaza (trong ảnh không rõ ngày chụp) AP

