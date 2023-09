Xem nhanh 12h: Bắt nữ Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam | Chân tướng đại ca Quảng Trị ‘Quân Idol’

Đề nghị Trung ương Đảng kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ

Ngày 8.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ, là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Đề nghị Trung ương Đảng kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ

Bộ Chính trị khẳng định vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Từ đó, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ. Bộ Chính trị cũng đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Tối 8.9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, trú P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo Công an TP.Hà Nội, bà Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bất động sản Nhật Nam, từng có 1 tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bước đầu, PC03 Công an TP.Hà Nội xác định bà Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 - 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Bất động sản Nhật Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, bà Thúy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Hai nữ lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil bị khởi tố, bắt tạm giam

Thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (tức A09) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Mai Thị Hồng Hạnh (44 tuổi) và bị can Nguyễn Thị Như Phương (31 tuổi).

Hai nữ lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil bị khởi tố, bắt giam

Hai bị can này là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị khởi tố để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, quy định tại các Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đại ca Quảng Trị “Quân Idol” bị khởi tố

Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân (còn được gọi là "Quân Idol", 32 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đại ca Quảng Trị “Quân Idol” bị khởi tố

Hai đàn em thân cận của bị can Quân là Nguyễn Phi Cường (33 tuổi) và Hoàng Thái Mạnh (31 tuổi, cùng trú tại huyện Hướng Hóa) cũng bị khởi tố.

Đã xác định tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ ở TP.HCM

Theo Sở Y tế TP.HCM, vi rút entero và vi rút adeno là 2 tác nhân chính gây ra bệnh đau mắt đỏ hiện nay, trong đó là vi rút entero chiếm ưu thế với 86%, vi rút adeno chỉ chiếm 14%.

Đã xác định 2 tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ ở TP.HCM

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 10.9.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.