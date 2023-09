Hơn 71.000 lượt khám chữa bệnh đau mắt đỏ, Sở Y tế TP.HCM báo động

Ngày 6.9, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo báo cáo nhanh của các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến ngày 6.9, đã có 71.740 lượt người đến bệnh viện khám chữa bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ).

Trong đó, có khoảng 1/3 trường hợp là trẻ em ở tuổi đi học. Đáng chú ý là những ngày gần đây bệnh đau mắt đỏ có xu hướng tăng so với những tháng đầu năm.

Người dân chú ý phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ DUY TÍNH

Báo cáo của Bệnh viện Mắt TP.HCM cho thấy, điều đáng lo ngại là số trường hợp viêm kết - giác mạc (một dạng lâm sàng nặng của bệnh đau mắt đỏ) đã được phát hiện trong thời gian gần đây, tuy chưa phổ biến.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, tại TP.HCM, vào năm 2013 số trường hợp đau mắt đỏ được ghi nhận cao nhất trong vòng 10 năm (tính tới thời điểm đó). Từ đó đến nay, số trường hợp đau mắt đỏ vẫn được ghi nhận hằng năm nhưng chỉ là những ca lẻ tẻ.

Chủ động phát hiện

Trước tình hình số mắc bệnh đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng trên địa bàn TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện nghiên cứu để tìm và xác định chính xác tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT để chủ động tăng cường phát hiện, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh cách phát hiện và phòng bệnh đau mắt đỏ.

Theo Sở Y tế, đau mắt đỏ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, có ghèn dính mí khó mở mắt, nổi hạch trước tai hoặc dưới hàm… thì nguyên nhân thường gặp là viêm kết mạc do vi rút Adeno, dễ lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp. Trong trường hợp này, người mắc bệnh nên ở nhà (nghỉ làm, nghỉ học từ 5 - 7 ngày), hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan cho người khác. Khi phát hiện có dấu hiệu đau mắt đỏ thì cần đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, hướng dẫn và chăm sóc phù hợp. Việc chỉ định nghỉ làm, nghỉ học là do bác sĩ tư vấn, quyết định.