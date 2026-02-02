Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Bắt tài xế đánh người tử vong sau va chạm | Vì sao vi rút Nipah nguy hiểm?

02/02/2026 11:08 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 2.2.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 2.2.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bắt khẩn cấp tài xế đánh người tử vong sau va chạm giao thông

Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ tài xế Mai Anh Nhật (43 tuổi) để điều tra hành vi đánh 1 người đàn ông tử vong sau va chạm giao thông.

Bắt khẩn cấp tài xế đánh người tử vong sau va chạm giao thông

Bác sĩ: Vì sao vi rút Nipah nguy hiểm?

Theo chuyên gia, một trong những điểm nguy hiểm của vi rút Nipah là khả năng 'ngụy trang' trong giai đoạn sớm.

Bác sĩ: Vì sao virus Nipah nguy hiểm?

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc rét kéo dài, miền Trung mưa giông

Dự báo thời tiết hôm nay 2.2 đến ngày 11.2, miền Bắc tiếp tục có rét, vùng núi rét đậm. Ở miền Trung có mưa, mưa giông, cần đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc rét kéo dài, miền Trung mưa giông

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Nơi thời gian chậm lại (Kỳ 1)

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, chợ truyền thống vẫn tồn tại như một không gian nơi thời gian dường như chậm lại. Ở đó, những mối quan hệ quen mặt, quen tên được gìn giữ qua nhiều năm tháng. Chợ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi lưu giữ ký ức và nhịp sống rất riêng của người dân.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Nơi thời gian còn ở lại (Kỳ 1)

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 3.2.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

