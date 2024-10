Xem nhanh 12h: Bỏ quy định ghi âm, ghi hình giám sát CSGT | Hy hữu tài xế trải chăn ngủ trên cao tốc

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 6.10.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Hot girl Phan Thủy Tiên liên quan 10.000 chai nước hoa nghi nhập lậu là ai?

Mới đây, thông tin hot girl Phan Thủy Tiên liên quan đến 10.000 chai nước hoa nghi nhập lậu được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cụ thể thì vào ngày 3.10 vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường (thuộc Bộ Công thương) đã thông tin về vụ việc kiểm tra kho hàng nước hoa với trên 10.000 sản phẩm nước hoa nhãn hiệu như: True Love, First Love, Mon Paris, Maiden, Karri… không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng hóa nhập lậu được bán trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có tài khoản của TikToker Phan Thủy Tiên.

Qua xác minh ban đầu, những sản phẩm này được bán chủ yếu bằng hình thức livestream trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Facebook với nhiều tài khoản khác nhau, điển hình là tài khoản TikToker Phan Thủy Tiên với gần 5 triệu lượt theo dõi, đây cũng là hot TikToker bán hàng nổi tiếng trên nền tảng TikTokshop trong thời gian qua. Ngay lập tức, thông tin về hot girl này được dân mạng quan tâm tìm kiếm.

Ngay sau khi thông tin Phan Thủy Tiên liên quan đến lô nước hoa 10.000 chai không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng hóa nhập lậu được chia sẻ rộng rãi, hot girl này đã khóa chức năng bình luận trên TikTok, Facebook.

Tài xế trải chăn ngủ qua đêm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Sáng sớm hôm qua 5.10, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lực lượng CSGT phát hiện một cảnh tượng khó tin. Một tài xế dừng xe ngay trên cao tốc rồi trải mền nằm ngủ ngay trước đầu xe 16 chỗ của mình. Đáng chú ý là cao tốc này không có làn dừng khẩn cấp và thường xuyên xảy ra tai nạn do va chạm từ phía sau.

Bộ Công an bỏ quy định người dân giám sát CSGT bằng thiết bị ghi âm, ghi hình

Bộ Công an mới ban hành Thông tư 46/2024, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 67/2019, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông tư mới có hiệu lực thi hành kể từ 15.11 tới.

Tại thông tư mới sắp có hiệu lực thi hành, Bộ Công an vẫn quy định về 5 hình thức giám sát đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, Bộ Công an bãi bỏ quy định về việc người dân giám sát CSGT bằng thiết bị ghi âm, ghi hình; đồng thời bãi bỏ nội dung công khai 'chuyên đề' tuần tra, kiểm soát.

[FLYCAM] Cận cảnh hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ 'giải cứu' kẹt xe triền miên

Thời gian qua, khi nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (tại quận 7, TP.HCM) bị rào chắn để thi công hầm chui, người dân đi qua khu vực này phải đối mặt với nhiều bất tiện. Trong đó, ám ảnh lớn nhất vẫn là tình trạng giao thông ùn tắc, hỗn loạn, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm.

Ngày 4.10 vừa qua, nhánh hầm HC2 Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 7 đi huyện Bình Chánh chính thức được thông xe, giúp giảm áp lực giao thông cho khu vực.

Tuy nhiên, hầm chui HC1 hiện vẫn đang thi công nên vẫn còn rào chắn ở khu vực này. Các đơn vị sẽ tiếp tục tập trung thi công, hoàn thiện nhánh hầm HC1 để thông xe toàn bộ dự án trước 31.12 năm nay.

