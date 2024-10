Xem nhanh 12h: Hơn 7.600 cán bộ ‘dính' nồng độ cồn | Israel truy sát thủ lĩnh kế tiếp của Hezbollah?

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 5.10.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 5.10: Hơn 7.600 cán bộ ‘dính' nồng độ cồn | Israel truy sát thủ lĩnh kế tiếp của Hezbollah?

Bộ Công an thông tin diễn biến điều tra nhiều ‘đại án’

Cuối giờ chiều 4.10, Bộ Công an tổ chức họp báo Thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý 3/2024. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, đã thông tin thêm về tiến độ, diễn biến điều tra 4 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và dự án Sài Gòn - Đại Ninh.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, các vụ án này được khởi tố từ đầu năm nay và đang trong quá trình điều tra. Riêng vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, C03 đã hoàn tất điều tra, giai đoạn 1 đã xét xử và giai đoạn 2 đang trong quá trình xét xử.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03, đánh giá các vụ án này đều lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân, bồi thường số tiền siêu 'khủng'

Hơn 7.600 đảng viên, cán bộ, công viên chức vi phạm nồng độ cồn

Liên quan đến việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, cũng tại buổi họp báo vào chiều qua, thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, thông tin thời gian qua, vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là trong việc điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Trong năm 2023 và quý 1/2024, lực lượng công an đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.

Say bét nhè, người vi phạm nồng độ cồn 'dọa' CSGT: ‘Thằng này không có xa lạ đâu’

Phà quân đội tạm thay cầu phao Phong Châu từ 14 giờ ngày 4.10

Sau thời gian cầu phao tạm cắt vì nước sông Hồng dâng cao, hôm qua 4.10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, bắt đầu từ 14 giờ cùng ngày, người dân có thể lưu thông qua khu vực cầu Phong Châu bằng phà quân đội.

Các đối tượng được di chuyển bằng phà gồm: người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô.

Phà quân đội tạm thay cầu phao Phong Châu từ 14 giờ ngày 4.10

Thảm họa Làng Nủ: Những bài học sống còn

Sau trận lũ kinh hoàng, thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) từ nơi xanh mướt, yên bình bỗng chốc trở nên tan hoang, bị đất đá san phẳng.

Từng trải qua khoảng thời gian đau thương tột cùng vì thiên tai tàn phá, người dân thôn Làng Nủ đang từng ngày vực dậy, nỗ lực tái thiết cuộc sống. Và đây cũng là lúc các chuyên gia tìm hiểu nguyên nhân trận lũ kinh hoàng và có những giải pháp để ngăn chặn thảm họa tái diễn trong tương lai.

Thảm họa Làng Nủ: Vực dậy sau đau thương và những bài học sống còn

