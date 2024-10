Thảm họa Làng Nủ: Vực dậy sau đau thương và những bài học sống còn

Bài học từ Làng Nủ

Theo PGS Lân, một bài học có thể rút ra từ thảm họa Làng Nủ là cần xem xét các nơi có vị trí tương tự, có cùng đặc điểm địa hình địa chất, về thủy văn, về hình thái dòng chảy, để có cách phòng tránh an toàn. Nếu tính toán, phân tích được các yếu tố an toàn như nhà đến suối bao xa, ở chiều cao bao nhiêu mét so với bờ suối… thì có thể tìm được vị trí định cư an toàn. Nhưng để làm được điều này cần nhiều tính toán khác, từ các chuyên gia trong các chuyên ngành khác nhau của ngành địa chất.

GS Đỗ Minh Đức cho biết trong quá trình nghiên cứu, ông và các đồng nghiệp phát hiện trong quá trình sản xuất, đặc biệt là việc trồng cây keo lai, ở vùng đất dốc, có liên quan mật thiết tới việc hình thành các khối trượt lớn (đặc biệt là ở khu vực miền Trung). Vì thế, trong mùa mưa bão, người dân cần đề phòng có trượt lở ở khu vực các mái dốc rừng sản xuất đã qua một vài lần khai thác, đặc biệt là nơi trồng keo lai. Ngoài ra, các khu vực bên cạnh taluy đường giao thông, nhà ở, hoặc nơi có hoạt động trên mái dốc như xây dựng công trình, tháp viễn thông, đường dây tải điện… đều cần được lưu ý.