Xem nhanh 12h: Buôn ve chai tự xưng phóng viên | Hơn 1 triệu SIM sắp bị thu hồi số?

Làm nghề mua ve chai nhưng tự xưng phóng viên để đi lừa đảo

Ngày 1.5.2023, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (tại tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ 3 nghi can tự xưng là phóng viên một tạp chí trong lĩnh vực về môi trường để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trên địa bàn huyện này xuất hiện 3 người đàn ông ngụ ở tỉnh Tuyên Quang và Hải Dương, tự xưng là nhà báo, phóng viên với một giấy giới thiệu do một tạp chí liên quan đến lĩnh vực môi trường cấp, đến làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để viết bài và "vận động" ủng hộ kinh phí nhân dịp lễ 30.4 và 1.5.

Qua xác minh của cơ quan công an, tổng biên tập tạp chí đã có văn bản trả lời, khẳng định giấy giới thiệu mà 3 người này dùng là giả vì tạp chí không cấp giấy giới thiệu cho những người này.

Làm nghề mua ve chai nhưng tự xưng phóng viên để đi lừa đảo

Hơn 1 triệu thuê bao điện thoại di động sắp bị thu hồi số?

Theo thông tin từ Cục Viễn thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), tính đến cuối tháng 4.2023, sau khi các nhà mạng khóa các chiều gọi đi và đến 1,1 triệu SIM điện thoại di động sau 2 đợt thông báo, chỉ có hơn 83.000 thuê bao bị khóa hai chiều thực hiện bổ sung việc chuẩn hóa thông tin cá nhân.

Con số này chỉ chiếm khoảng 7,2% số thuê bao bị khóa hai chiều phải chuẩn hóa thông tin theo quy định. Như vậy, tính đến thời điểm này còn hơn 1 triệu thuê bao vẫn "bất động" dù đang bị nhà mạng khóa cả chiều nghe lẫn chiều gọi đi. Theo lộ trình đã công bố, các thuê bao này sẽ bị thu hồi số nếu sau ngày 15.5 chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Hơn 1 triệu thuê bao điện thoại di động sắp bị thu hồi số?

Ngân hàng thứ 3 của Mỹ sụp đổ và chính thức bị tiếp quản

Ngân hàng First Republic vừa trở thành ngân hàng thứ ba của Mỹ bị nhà chức trách tiếp quản trong thời gian gần đây.

Sở Bảo vệ tài chính và đổi mới bang California (DFPI) của Mỹ ngày 1.5 thông báo chính thức tiếp quản Ngân hàng First Republic Cục Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) được chỉ định làm bên tiếp quản First Republic.

DFPI cũng thông báo Ngân hàng JPMorgan Chase sẽ mua lại toàn bộ số tiền gửi và gần như toàn bộ tài sản tại First Republic.

Như vậy, First Republic trở thành nhà băng thứ ba tại Mỹ bị sụp đổ và bị tiếp quản bởi một đơn vị khác trong chưa đầy 2 tháng qua, sau Ngân hàng Silicon Valley và Ngân hàng Signature.

Trụ sở Ngân hàng First Republic ở San Francisco, California AFP

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 3.5.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.