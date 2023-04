Xem nhanh 12h: Ca sĩ Vy Oanh ‘bốc hơi’ trên mạng | Thót tim cô bé kẹt trong thang máy

Thót tim cảnh cô bé bị kẹt trong thang máy chung cư



Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc khiến nhiều người thực sự thót tim. Thang máy chung cư The Terra An Hưng (P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) bị lỗi, một bé gái bị mắc kẹt bên trong. Thay vì sợ hãi, khóc lóc, bé gái đã bình tĩnh ấn mở cửa và nút gọi cứu hộ.

Tối 15.4, cư dân mạng xôn xao khi nhiều tài khoản mạng xã hội của Vy Oanh đột ngột 'bốc hơi' chưa rõ lý do.

Thầy giám thị yêu cầu học sinh lột đồ

Theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường THPT Hermann Gmeiner (Q.Gò Vấp, TP.HCM) với Sở GD-ĐT TP.HCM về vụ giám thị yêu cầu học sinh cởi đồ (trừ đồ lót), sự việc xảy ra vào chiều 12.4, đáng chú ý, giám thị được nhắc đến chỉ mới tốt nghiệp ngành sư phạm.

Sau bài đăng phản ứng của một trong nhóm học sinh được nhắc đến trên Facebook, vụ việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Chiều 15.4.2023, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã lên tiếng.

Học sinh phản ứng về việc giám thị yêu cầu học sinh cởi đồ xảy ra tại Trường THPT Hermann Gmeiner (Q.Gò Vấp, TP.HCM) CHỤP MÀN HÌNH

Cả nước còn nửa triệu liều vắc xin Covid-19 chưa sử dụng

Trước thềm nghỉ lễ 30.4 - 1.5, số ca mắc Covid-19 mới được phát hiện trong hai ngày qua vẫn duy trì quanh mức gần 800 ca. Đáng chú ý, một số ổ dịch đã được phát hiện tại các trường học ở tỉnh Quảng Ninh và TP.Hải Phòng.

TP.HCM rà soát, thay thế cây xanh

Ngày 14.4.2023, Sở GD-ĐT TP.HCM ra văn bản hướng dẫn các giải pháp đảm bảo an toàn với hệ thống cây xanh trong trường học. Động thái này được đưa ra sau vụ cây cổ thụ ở Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) bật gốc khiến 7 người bị thương vào ngày 3.4.2023.

Cây cổ thụ bật gốc đầu tháng 4 tại Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1, TP.HCM BÍCH THANH

Những yếu tố nào trì hoãn cuộc phản công của Ukraine?

Tờ Washington Post ngày 12.4 đưa tin cuộc phản công sắp tới của Ukraine đã bị trì hoãn do nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm thời tiết, chuyển giao thiết bị chậm và không đủ đạn dược.

Đơn vị pháo binh Ukraine hoạt động từ các chiến hào lầy lội gần tiền tuyến Bakhmut ở miền đông Ukraine ngày 13.4.2023 REUTERS

Ông trùm Wagner bất ngờ kêu gọi Tổng thống Putin dừng chiến dịch ở Ukraine

Trong một bài bình luận được dịch vụ truyền thông của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner công bố ngày 14.4, người sáng lập công ty kêu gọi chính phủ Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc chiến dịch quân sự và tập trung vào củng cố quyền kiểm soát tại các vùng đã giành được.

