Xem nhanh 12h: Cán bộ Thái Bình đánh bạc ở Đắk Lắk | Kê biên căn hộ của tài xế Mercedes

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành

Cụ thể, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lâm Minh Thành do đã có vi phạm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1007-QĐ/UBKTTW (ngày 20.6) của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng bị tố chặn xe chở thi thể về quê

Sau khi tai nạn thương tâm xảy ra giữa xe ô tô tải và xe máy khiến nữ du khách tử vong tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vào trưa 7.8, người thân nữ du khách đã vượt đường xa vào thành phố biển, đau đớn nhận thi thể nữ du khách quê Hải Dương về an táng.

Thế nhưng, người nhà đã rất bức xúc và có đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ về việc nhân viên tại Trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng nhận khoản tiền trái quy định và có dấu hiệu "bảo kê" xe cứu thương.

Kê biên căn hộ của tài xế Mercedes tông tiếp viên hàng không

Ngày 8.8, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã đến làm thủ tục kê biên bổ sung căn hộ A14-09 chung cư Dream Home của Nguyễn Trần Hoàng Phong (35 tuổi), tài xế điều khiển xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không.

Theo Chi cục THADS Q.Gò Vấp, ban đầu cơ quan điều tra chỉ kê biên căn hộ với mục đích đảm bảo thi hành án, nhằm tránh tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, để thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thì trong biên bản kê biên phải mô tả được chi tiết hiện trạng căn hộ bao gồm diện tích, kết cấu, vị trí… Do đó, cơ quan này đã mời các cơ quan chuyên môn là tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, văn phòng đăng ký đất đai, chủ đầu tư cùng tham gia buổi làm việc.

Bắt quả tang nhiều cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình đánh bạc

Ngày 8.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra hành vi đánh bạc. Bước đầu, các bị can này được xác định là cán bộ thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình.

Cùng ngày, Ban tổ chức tỉnh ủy Thái Bình cho biết nhận được báo cáo của Sở VH-TT-DL về vụ việc, đang chờ văn bản chính thức từ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, đoàn công tác của Sở VH-TT-DL Thái Bình dẫn đội bóng thiếu nhi của tỉnh đến tham dự vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc, diễn ra từ ngày 24.7 - 6.8 tại Đắk Lắk.

Trong khoảng thời gian này, một số cán bộ của đoàn Sở VH-TT-DL Thái Bình tổ chức đánh bạc ăn tiền tại một khách sạn trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và bị cơ quan công an bắt quả tang, trong đó có một Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình.

Hãi hùng với vết nứt dài trên quốc lộ 14

PV Thanh Niên ghi nhận trên tuyến QL14, đoạn qua P.Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) bị nứt gãy ngày càng nghiêm trọng. Một làn đường trên tuyến đường này gần như bị "gãy" hoàn toàn.

Vị trí nứt gãy lúc này đã sâu khoảng 4 m; cây xanh trồng trên phần ngăn cách làn đường cũng bị ngã đổ vì sụt lún đất.

Trước đó, lực lượng chức năng đã trộn hồ vá vết nứt, nhưng việc này dường như không mấy hiệu quả XUÂN LÂM

Anh thử nghiệm vắc xin đối phó 'Bệnh X' bí ẩn

Các nhà khoa học Anh đang trong quá trình phát triển những loại vắc xin phòng ngừa dịch bệnh tương lai tạm gọi "Bệnh X".

Sau Covid-19, các nhà nghiên cứu tin rằng những mầm bệnh chết chóc từ động vật, bao gồm cúm gia cầm, đậu mùa khỉ và hantavirus, có thể tiến hóa để lây nhiễm cho người.

