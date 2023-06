Xem nhanh 12h: Cây bật gốc, đường thành sông vì TP.HCM mưa lớn | Kỳ lạ xe siêu sang bị ‘bỏ rơi’

Vụ clip chặn đường, đập xe cấp cứu ở Trà Vinh: Nghi phạm đang lẩn trốn

Ngày 4.6 tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, liên quan đến 2 clip người đàn ông chặn đầu xe cấp cứu đang chở bệnh nhân, đập vỡ kính lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh và Công an TP.Trà Vinh đã vào cuộc làm việc.

Diễn biến mới vụ đốt phòng trọ nghi do ghen tuông ở Đồng Nai

Tối 4.6, TS-BS Ngô Quốc Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, 2/3 bệnh nhân bị bỏng trong vụ cháy phòng trọ ở Đồng Nai chuyển viện đến Chợ Rẫy ngày 3.6 đã tử vong do sốc bỏng và bỏng hô hấp quá nặng.

Nhiều xe siêu sang hàng chục tỉ bị “bỏ rơi” tới 5 năm sau khi cập cảng Việt Nam

Những chiếc xe sang có giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng mỗi chiếc bị "bỏ rơi" tới 5 năm tại cảng Hải Phòng khiến cơ quan chức năng phải phát đi thông báo truy tìm chủ nhân.

Theo quy định, đối với hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại kho bãi, cảng, cửa khẩu đã hết thời hạn thông báo tìm chủ hàng nhưng không có người đến nhận hàng, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục tịch thu, sung công quỹ thông qua bán đấu giá.

Thầy cúng trộm dây chuyền vàng đeo trên tượng Bà Chúa xứ

Ngày 4.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau), đơn vị đang tạm giữ Lê Đại Vũ (34 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, hành nghề 'thầy cúng') để điều tra hành vi trộm dây chuyền vàng đeo trên cổ tượng Bà Chúa xứ ở miếu Bà Chúa xứ Vàm Sông Ông Đốc (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời).

'Thầy cúng' Lê Đại Vũ đã trộm dây chuyền vàng đeo trên tượng Bà Chúa xứ ở miếu Bà Chúa xứ Vàm Sông Ông Đốc Công an cung cấp

Hú vía vì cây dầu cao hơn 10 mét ở trung tâm TP.HCM bật gốc trong mưa

Nhiều người đi đường đã thoát nạn khi một cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) bất ngờ bật gốc trong mưa, ngã xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 4.6.2023, tại nhiều quận, huyện ở TP HCM mây đen kéo đến gây mưa trên diện rộng. Trong cơn mưa, một cây dầu có đường kính khoảng 40 cm, cao hơn 10 mét trên đường Trần Hưng Đạo bất ngờ bật gốc, ngã ra vỉa hè.

Ấn Độ xác định nguyên nhân thảm kịch đường sắt

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw ngày 4.6 thông báo vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại huyện Balasore, bang Odisha xảy ra do thay đổi trong hệ thống khóa liên động điện tử, theo hãng tin ANI. Đây là hệ thống tín hiệu phức tạp, hướng dẫn đoàn tàu đi vào đường ray trống tại nơi có hai đường ray gặp nhau.

Lực lượng công nhân di chuyển các toa tàu ra khỏi đường ray ngày 4.6 REUTERS

