Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thời sự

Live Xem nhanh 12h: Chấn chỉnh vụ dĩa cơm 100.000 đồng ở Huế | Diễn biến dịch bệnh trong nước

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
03/05/2026 10:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 3.5.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 3.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhật Bản đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu kỷ nguyên mới

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực; phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.

Nhật Bản đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu kỷ nguyên mới

Lật xe ô tô tải dưới chân đèo Violak, 2 người tử vong trong đêm

Vụ lật xe ô tô tải xảy ra trong đêm 2.5 trên quốc lộ 24 đoạn chân đèo Violak (Quảng Ngãi) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Lật xe ô tô tải dưới chân đèo Violak, 2 người tử vong trong đêm

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

5 quy định mới về hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1.3.2027

Luật Hộ tịch năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2027, với nhiều quy định mới về hộ tịch, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

5 quy định mới về hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1.3.2027

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 4.5.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Xung đột Mỹ - Iran chấm dứt? | Thông tin vụ ô tô cháy rực ở cây xăng

Xem nhanh 12h: Xung đột Mỹ - Iran chấm dứt? | Thông tin vụ ô tô cháy rực ở cây xăng

Diễn biến xung đột Mỹ - Iran; Vụ cháy xe ở cây xăng; CSGT TP.HCM đo nồng độ cồn ban ngày dịp lễ;... là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 2.5.2026 của Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay dĩa cơm 100.000 đồng dịch bệnh trong nước Donald Trump Mỹ - Iran lật xe tải đèo Violak cháy nhà Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận