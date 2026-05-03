Bản tin Xem nhanh 12h ngày 3.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhật Bản đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu kỷ nguyên mới

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực; phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.

Lật xe ô tô tải dưới chân đèo Violak, 2 người tử vong trong đêm

Vụ lật xe ô tô tải xảy ra trong đêm 2.5 trên quốc lộ 24 đoạn chân đèo Violak (Quảng Ngãi) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

5 quy định mới về hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1.3.2027

Luật Hộ tịch năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2027, với nhiều quy định mới về hộ tịch, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

