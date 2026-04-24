TP.HCM khởi động chương trình ký ức Covid-19

Ngày 24.4, Hội Y tế công cộng TP.HCM tổ chức lễ khởi động “Chương trình ký ức Covid-19 tại TP.HCM”. Chương trình có sự đồng hành và hỗ trợ của Viện Ký ức Ad Memoriam Institute (Pháp).

Phát biểu tại chương trình, TS-BS Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.HCM, cho biết chỉ hơn 3 năm (cuối năm 2019 - tháng 6.2023), đại dịch Covid-19 đã xâm nhập và bùng phát ở hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 768 triệu trường hợp nhiễm bệnh, gần 7 triệu ca tử vong.

Đến tháng 6.2023, Việt Nam có 11.619.843 ca nhiễm và 43.206 ca tử vong, trong đó TP.HCM có hơn 600.000 ca nhiễm và hơn 20.000 ca tử vong.

TS-BS Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.HCM phát biểu tại chương trình

Sau đại dịch, TP.HCM triển khai nhiều hoạt động nhằm rút kinh nghiệm và củng cố năng lực y tế công cộng. Thành ủy TP.HCM triển khai biên soạn tập sách về công tác phòng, chống Covid-19; UBND TP.HCM xây dựng đề án kiện toàn, nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

HĐND TP.HCM ban hành các chính sách tăng cường năng lực trạm y tế phường, xã; đồng thời HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND và UBND TP.HCM ban hành Quyết định 5632/QĐ-UBND về chính sách đặc thù xây dựng mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, vừa qua, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) - nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19





Nhìn lại những hạn chế, để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai

TS-BS Lê Trường Giang nhấn mạnh khi đời sống đã trở lại bình thường, ký ức về Covid-19 có nguy cơ dần bị lãng quên. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các chuyên gia phòng chống dịch trên thế giới cảnh báo nguy cơ xuất hiện đại dịch mới. Do đó, Covid-19 cần được nhìn nhận như một “đợt tổng diễn tập”, để thành phố nhìn lại những việc đã làm được, hạn chế cần khắc phục và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Chương trình quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị liên quan nhằm cùng phân tích, đúc kết kinh nghiệm, từ đó đề xuất giải pháp tham mưu cho lãnh đạo TP.HCM. Hội Y tế công cộng TP.HCM giữ vai trò khởi xướng, kết nối; các hoạt động cụ thể sẽ do từng đơn vị chủ động triển khai.

Chương trình được xây dựng trên 3 trục chính: nhớ lại, suy nghĩ và hành động. Cụ thể, chương trình sẽ thu thập tư liệu, hình ảnh, câu chuyện, dữ liệu về hoạt động phòng chống dịch để xây dựng kho dữ liệu Covid-19 tại TP.HCM.

Người dân đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, phân tích nhằm rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, kiến nghị các chương trình, dự án và giải pháp can thiệp để nâng cao năng lực ứng phó chủ động với dịch bệnh.

Riêng trong năm 2026, chương trình dự kiến tập hợp tư liệu, hình ảnh và các nghiên cứu về phòng chống Covid-19 đã được công bố; xây dựng website chương trình; tổ chức các hội thảo chuyên môn.

Giáo sư Laetitia Atlani-Duault, Viện Ký ức Ad Memoriam Institute bày tỏ ấn tượng với mục tiêu của chương trình tại TP.HCM và khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công cụ và phương pháp mà viện đã triển khai để TP.HCM tham khảo.

Theo Giáo sư Atlani-Duault, chương trình ký ức Covid-19 không chỉ để nhìn lại quá khứ, mà còn nhằm truyền cảm hứng và chuẩn bị tốt hơn trước các thách thức y tế sắp tới.

Ông Gilles Angles, Tham tán Y tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho rằng việc khởi động “Chương trình Ký ức Covid-19” là sáng kiến cần thiết để phân tích, rút ra bài học và chuẩn bị tốt hơn trước những khủng hoảng y tế trong tương lai.

Theo ông, những bài học từ thực tiễn phòng chống Covid-19 tại TP.HCM không chỉ có giá trị đối với TP.HCM và Việt Nam, mà còn đóng góp vào kinh nghiệm chung của thế giới trong xây dựng hệ thống y tế có khả năng thích ứng tốt hơn.