Xem nhanh 12h: Cô gái bán trà sữa trúng độc đắc 6 tỉ | Khổ sở vì đường Quách Điêu ngập như sông

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 26.5.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Trúng số độc đắc 6 tỉ khi đang bán trà sữa, cô gái nói gì?

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một cô gái đang bán trà sữa thì bất ngờ phát hiện mình trúng số độc đắc. Theo đoạn clip, vì quá vui mừng khi biết mình trúng số, cô gái này vỡ òa thông báo với mẹ. Sau đó, cô gái cầm những tờ vé số trúng độc đắc nhảy cẫng lên, chạy ra khỏi quầy trà sữa với cha mẹ và người thân rồi òa khóc.

Clip nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ khắp các trang mạng xã hội.

Khổ sở vì đường Quách Điêu ở vùng ven TP.HCM hư hỏng, ngập như sông

Chẳng cần phải có mưa, đường Quách Điêu, tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM (đoạn từ nhà số 52 đến 88) vẫn ngập như sông.

Đường xuống cấp, hư hỏng và ngập nước không chỉ khiến việc đi lại ở người dân sống ven tuyến đường này trở nên khó khăn, bất tiện mà việc buôn bán, kinh doanh của các hộ dân cũng ế ẩm trong khi tiền thuê mặt bằng lên đến vài chục triệu mỗi tháng.

Liên quan đến tình trạng xuống cấp đường Quách Điêu gây khó khăn cho người dân, UBND xã Vĩnh Lộc A đã có thông tin phản hồi đến Báo Thanh Niên.

Gần 1.100 tỉ đồng chống ngập, xóa ùn tắc đường Chu Văn An

Những cơn mưa đầu mùa đã khiến đường Chu Văn An (đoạn thuộc phường 12, quận Bình Thạnh) bị ngập. Sau các trận mưa từ ngày giữa tháng 5 đến nay, tại khu vực hẻm 366 và hẻm 334 Chu Văn An (hay hẻm chợ cây Điệp - là chợ tự phát) xảy ra tình trạng ngập nước, rác đổ về khu vực đoạn hẻm từ nhà số 334/60 Chu Văn An đến đường Phan Chu Trinh, gây tắc nghẽn cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 27.5.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.