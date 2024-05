Xem nhanh 12h: ‘Người hùng' trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội | Xác định danh tính 14 người tử vong

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.5.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 25.5: ‘Người hùng' trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội | Xác định danh tính 14 người tử vong

Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Dao bây giờ sát thương lớn lắm'

Chiều 24.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Phát biểu tại tổ 12, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giải thích về đề xuất dao là vũ khí tại dự thảo luật nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, khác với các nước, xã hội của chúng ta an toàn, không có súng, các loại vũ khí, công cụ đe dọa, gây mất an toàn, an ninh cho bất kỳ người dân nào.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cần phải bổ sung quy định dao là vũ khí để quản lý, song vẫn phải có 'ranh giới' để tạo điều kiện cho hoạt động hàng ngày của người dân.

Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Dao bây giờ sát thương lớn lắm'

Thủ tướng chỉ đạo rà soát điều kiện PCCC cơ sở kinh doanh, nhà trọ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện hỏa tốc gửi Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo những nội dung liên quan vụ cháy nhà trọ đặc biệt nghiêm trọng tại tại phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) khiến 14 người tử vong.

Ngoài chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy nhà trọ tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị rà soát các quy định và điều kiện phòng cháy chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát điều kiện phòng cháy chữa cháy cơ sở kinh doanh, nhà trọ

Khoảnh khắc hàng xóm đập tường, dùng thang dây cứu người trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết, 3 người bị thương ở sâu trong ngõ 43 đường Trung Kính (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), nhiều giờ qua, mạng xã hội Facebook đồng loạt chia sẻ đoạn video một nam thanh niên cởi trần, cầm búa tạ, trèo lên thang gỗ để tiếp cận tầng 2 ngôi nhà đang cháy rồi liên tục đập vào bức tường cạnh cửa sổ, hy vọng cứu nạn nhân mắc kẹt.

Hành động dũng cảm cứu người của nam thanh niên lập tức nhận được mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người đặt cho người này biệt danh là "người hùng".

Khoảnh khắc hàng xóm đập tường, dùng thang dây cứu người trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Chiều 25.5, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Đồng Văn Tuấn (21 tuổi, quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), người sống bên cạnh nhà trọ xảy ra vụ hỏa hoạn xác nhận, anh chính là người dùng búa đập tường cứu người như trong clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Anh Tuấn cho biết anh làm nghề xe ôm công nghệ nên thường xuyên về nhà lúc đêm muộn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh vừa đi làm về và nghe tiếng nổ ở nhà bên cạnh nên cùng bạn chạy ra xem.

Thấy có người kêu cứu, chàng trai bất chấp nguy hiểm trèo lên thang, dùng búa đập tường để cứu người.

Thời điểm anh trèo lên thang dùng búa đập tường có 2 thanh niên khác hỗ trợ, người bên dưới giữ thang, người bên trên cầm búa đập tường với hy vọng "cứu được người nào hay người ấy".

Sau vụ cháy, anh Tuấn nổi tiếng và được người dân gọi là "người hùng" vì hành động dũng cảm.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát điều kiện phòng cháy chữa cháy cơ sở kinh doanh, nhà trọ

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 26.5.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.