Xem nhanh 12h: Công an làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai | Đàm Vĩnh Hưng đi hát dù bị cấm diễn?

Công an đang làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, hơn 9 giờ sáng 19.7.2024, trước cửa căn biệt thự màu trắng của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan (trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM) xuất hiện nhiều xe biển số xanh của Bộ Công an.

Hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên, kiểm sát viên... đi vào căn biệt thự, làm việc tại các phòng trong căn biệt thự.

Đến 10 giờ 30 phút, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc bên trong căn nhà, ở trước cửa và tầng hầm căn biệt thự có 4 cảnh sát cơ động đang bảo vệ bên ngoài.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ TN-MT và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, tháng 5.2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM.

Mới đây nhất, C03 ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Thuận, cựu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, về tội "nhận hối lộ"; khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó trưởng Ban chỉ đạo 09, Phó chủ tịch UBND TP.HCM về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngoài ra, có hơn chục người liên quan trong vụ án bị khởi tố.

Hiện C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Phạt đơn vị tổ chức nếu mời Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn

Những ngày qua, việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng và phạt hành chính 27,5 triệu đồng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Đáng chú ý, nam ca sĩ lại chia sẻ poster loạt show diễn mà mình góp mặt như ngày 13.7 tại San Diego, 14.7 tại Dallas, 20.7 tại Las Vegas... Nhiều người thắc mắc với mức phạt đình chỉ biểu diễn 9 tháng, việc Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ biểu diễn có vi phạm quy định hay không.

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa có những phản hồi liên quan đến vụ việc này.

Vụ 3 công nhân tử vong vì ngạt khí: Bắt Chủ tịch HĐQT đơn vị thi công

Chiều 18.7.2024, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Trọng Đạt (38 tuổi, trú phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) và ông Lê Văn Duẩn (38 tuổi, trú xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Công an tỉnh Lai Châu xác định, 2 bị can này có liên quan đến vụ 3 công nhân tử vong trong hầm thủy điện Nậm Cuổi 1. Bị can Đoàn Trọng Đạt là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86, còn bị can Lê Văn Duẩn là Chỉ huy trưởng thi công công trình hầm dẫn nước của thủy điện Nậm Cuổi 1.

