Xem nhanh 12h: DJ Ngân 98 bị khởi tố | Diễn biến mới vụ 2 gia đình gặp tai nạn ở Đà Nẵng
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: DJ Ngân 98 bị khởi tố | Diễn biến mới vụ 2 gia đình gặp tai nạn ở Đà Nẵng

13/10/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 13.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại trên 8.720 tỉ đồng, còn 10.961 nhà ngập lụt

Chiều 12.10.2025, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tổng hợp thiệt hại mưa lũ bão Matmo (tức bão số 11) ở các địa phương đến 17 giờ cùng ngày tiếp tục gia tăng so với ngày 11.10.

Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại trên 8.720 tỉ đồng, còn 10.961 nhà ngập lụt

2 lần đốt rác trên sân thượng, gây cháy lớn ở Hà Nội

Người đàn ông ở Hà Nội 2 lần đốt rác trên sân thượng gây cháy lan sang nhà hàng xóm. Công an đã khởi tố người này về tội gây rối trật tự công cộng và xem xét xử lý hành vi hủy hoại tài sản.

2 lần đốt rác trên sân thượng, gây cháy lớn ở Hà Nội

Đắk Lắk: Nghi phạm khai 'cướp điện thoại vì sợ vợ mắng'

Một vụ cướp giật tài sản đã xảy ra tại Đắk Lắk, nạn nhân là một người phụ nữ bán cà phê ven đường. Chỉ sau 15 giờ gây án, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ. Đáng chú ý, người này khai nhận do tiêu xài hoang phí, sợ bị vợ trách mắng nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại để lấy tiền trả nợ.

Đắk Lắk: Nghi phạm khai ‘cướp điện thoại vì sợ vợ mắng’

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 11 giờ trưa mai 14.10.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h: 7 người đi khám bệnh gặp tai nạn nghiêm trọng | Cảnh giác dịch bệnh trong mưa lũ

Xem nhanh 12h: 7 người đi khám bệnh gặp tai nạn nghiêm trọng | Cảnh giác dịch bệnh trong mưa lũ

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 12.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

