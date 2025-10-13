Xem nhanh 12h: DJ Ngân 98 bị khởi tố | Diễn biến mới vụ 2 gia đình gặp tai nạn ở Đà Nẵng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại trên 8.720 tỉ đồng, còn 10.961 nhà ngập lụt

Chiều 12.10.2025, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tổng hợp thiệt hại mưa lũ bão Matmo (tức bão số 11) ở các địa phương đến 17 giờ cùng ngày tiếp tục gia tăng so với ngày 11.10.

2 lần đốt rác trên sân thượng, gây cháy lớn ở Hà Nội

Người đàn ông ở Hà Nội 2 lần đốt rác trên sân thượng gây cháy lan sang nhà hàng xóm. Công an đã khởi tố người này về tội gây rối trật tự công cộng và xem xét xử lý hành vi hủy hoại tài sản.

Đắk Lắk: Nghi phạm khai ‘cướp điện thoại vì sợ vợ mắng’

Một vụ cướp giật tài sản đã xảy ra tại Đắk Lắk, nạn nhân là một người phụ nữ bán cà phê ven đường. Chỉ sau 15 giờ gây án, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ. Đáng chú ý, người này khai nhận do tiêu xài hoang phí, sợ bị vợ trách mắng nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại để lấy tiền trả nợ.

