Xem nhanh 12h: Cựu kế toán trưởng AIC đầu thú | Máy bay cán đinh ở Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Nguyên Kế toán trưởng AIC đã về đầu thú

Thông tin tại họp báo Chính phủ 6 tháng đầu năm diễn ra chiều tối 4.7.2023, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết qua công tác nghiệp vụ, công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra (tức C03) Bộ Công an đã tiếp nhận ông Đỗ Văn Sơn.

Ông Đỗ Văn Sơn (46 tuổi) là nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (gọi tắt là AIC), người đang bị truy nã trong "đại án" AIC, về đầu thú C03 để được xem xét hưởng khoan hồng.

C03 đã tiến hành các thủ tục tố tụng và tích cực đấu tranh, khai thác ông Đỗ Văn Sơn để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án.

Truy nã đặc biệt thêm một bị can trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Tối 4.7.2023, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Y Huăl Êban (53 tuổi trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 3.7, bị can Y Huăl Êban bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về hành vi "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", liên quan vụ tấn công trụ sở UBND xã tại tỉnh này vào ngày 11.6.2023.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can bị truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; số điện thoại: 0694389133).

Nhiều máy bay cán đinh, rách lốp ở Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Chỉ trong ngày 3.7.2023, cơ quan chức năng tại sân bay đã kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp có vết cán đinh, đinh ghim sâu vào trong lốp máy bay. Một lần là vào trưa 3.7, xảy ra với máy bay từ thành phố Nha Trang hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Một lần khác là trong tối 3.7 xảy ra với máy bay từ Singapore hạ cánh xuống TP.HCM.

