Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Đại hội XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với phiên trù bị

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
19/01/2026 11:16 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 19.1.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 19.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

19.1 là ngày gì? Lịch âm mùng 1 tháng chạp có gì đặc biệt?

Ngày 19.1 bất ngờ được nhiều người quan tâm. Vậy 19.1 là ngày gì và theo lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt?

19.1 là ngày gì? Lịch âm mùng 1 tháng chạp có gì đặc biệt?

Cơ sở bánh mì gây ngộ độc ở Quảng Ngãi bị phạt hơn 213 triệu đồng

UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm khiến 203 người bị ngộ độc.

Cơ sở bánh mì gây ngộ độc ở Quảng Ngãi bị phạt hơn 213 triệu đồng

Thời tiết Hà Nội rét 3 ngày, nhiệt độ thấp nhất 12 độ C

Khối không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển xuống phía nam, bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta từ ngày mai 20.1. Dự báo thời tiết Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14 độ C.

Thời tiết Hà Nội rét 3 ngày, nhiệt độ thấp nhất 12 độ C

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 20.1.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
