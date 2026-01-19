Xem nhanh 12h: Đại hội XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với phiên trù bị

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 19.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

19.1 là ngày gì? Lịch âm mùng 1 tháng chạp có gì đặc biệt?

Ngày 19.1 bất ngờ được nhiều người quan tâm. Vậy 19.1 là ngày gì và theo lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt?

Cơ sở bánh mì gây ngộ độc ở Quảng Ngãi bị phạt hơn 213 triệu đồng

UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm khiến 203 người bị ngộ độc.

Thời tiết Hà Nội rét 3 ngày, nhiệt độ thấp nhất 12 độ C

Khối không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển xuống phía nam, bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta từ ngày mai 20.1. Dự báo thời tiết Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14 độ C.

