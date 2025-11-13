Xem nhanh 12h: Điểm thi IELTS gặp 'sự cố kỹ thuật' | Căng thẳng Thái Lan-Campuchia leo thang

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.11.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Động đất ở Lào, người dân tại Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Vào khuya 12.11, một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Houaphan của Lào, cách khu vực biên giới xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 5 km. Dù tâm chấn nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhưng rung chấn từ trận động đất này vẫn được người dân ở nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An cảm nhận rõ rệt.

Cơ quan chuyên môn cho biết, trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 và hiện vẫn đang được tiếp tục theo dõi.

Vụ đánh bạc ở Pullman: Cựu phó chủ tịch tỉnh bị tuyên 3 năm 6 tháng tù

Ngày 12.11, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club (đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Đây là vụ án có quy mô lớn, với tổng cộng 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về hai tội danh: “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”, trong đó có cả người nước ngoài, người giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước, cùng nhiều cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

Bản án được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trò chơi có thưởng trá hình.

Tàu cổ trồi lên sau bão: Dự án khai quật ra sao?

Sau ảnh hưởng của bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi), sóng biển xâm thực mạnh đã khiến một con tàu gỗ cổ bất ngờ xuất hiện trên bãi biển phường Hội An Tây, TP.Đà Nẵng. Con tàu dài khoảng 15 – 16 mét, phần lớn thân và sườn mạn từng bị vùi sâu dưới cát, nay được sóng cuốn trồi lên, được cho là có giá trị khảo cổ học. Những hình ảnh về con tàu sau khi được chia sẻ rộng rãi cũng đã khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua.

Đồng Nai: Vì sao dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 chậm tiến độ?

Sau gần một năm triển khai, dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT.753 – tuyến giao thông huyết mạch nối các địa phương của tỉnh Đồng Nai – đang khiến nhiều người dân hai bên đường lo lắng. Từng kỳ vọng có một con đường mới khang trang, an toàn, nhưng tiến độ thi công chậm cùng nhiều bất cập trong quá trình thực hiện đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

