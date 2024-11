Xem nhanh 12h: Diễn biến bất ngờ phiên tòa Trương Mỹ Lan | Mua vé số 20.000 trúng hơn 148 tỉ

Xem nhanh 12h ngày 12.11 có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 12.11: Diễn biến bất ngờ phiên tòa Trương Mỹ Lan | Mua vé số 20.000 trúng hơn 148 tỉ

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM làm rõ 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan

Sáng nay 12.11, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Theo kế hoạch, Viện Kiểm sát sẽ đề nghị mức án đối với 48 bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đề nghị quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số nội dung của vụ án và được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa sáng 12.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Vụ phát hiện 716 viên kim cương ở sân bay: Bắt 2 người “chạy án”

Trong diễn biến mới nhất vụ việc phát hiện hơn 700 viên kim cương tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), ngày 11.11.2024, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Thị Linh (52 tuổi, quê Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (45 tuổi, ở quận Gò Vấp) để điều tra liên quan.



Vụ phát hiện 716 viên kim cương ở sân bay: Bắt 2 người ‘chạy án’

Trước đó, công an gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Linh lên phục vụ điều tra nhưng bà này không đến làm việc mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, bà này liên hệ với một phụ nữ (ở quận Gò Vấp) để nhờ chạy án, không bị xử lý hình sự. Người phụ nữ này đã gọi điện thoại báo cho em ruột là nghi phạm Lý Thị Ngọc Bích để thực hiện.

Bão số 8 (Toraji) đang trên Biển Đông, giật cấp 12

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 10 giờ sáng 12.11.2024, bão số 8 (tên quốc tế là bão Toraji) ở phía đông của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10km/giờ.

Bão số 8 (Toraji) đang trên Biển Đông, giật cấp 12

Dự báo trong 24 giờ tới (ngày 13.11), bão số 8 trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, di chuyển với vận tốc khoảng 15 km/giờ. Mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Trong 48 giờ tiếp theo (ngày 14.10) thì trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông và suy yếu dần.

Cùng thời điểm này, trên Biển Đông còn có sự hoạt động của một áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 7) Cơ quan khí tượng cho hay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại đảo Lý Sơn (tại Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong đêm qua và sáng nay, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên (bao gồm huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng biển cao 2 - 3 mét; biển động.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 13.11.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.