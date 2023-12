Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng | Truy nã kẻ kề liềm nhân viên cây xăng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 2.12.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an tỉnh Thái Bình ra công văn liên quan đến vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng

Liên quan vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản", hôm qua 1.12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án Phạm Minh Cường (tức Cường “Quắt”), ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm liên quan hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Truy nã đặc biệt bị can kề liềm vào cổ nhân viên bán xăng để cướp tiền

Chiều 1.12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vũ Viết Hải (41 tuổi, ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) về tội cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước xác định Hải là người kề liềm vào cổ để cướp tiền của nhân viên bán xăng tại cây xăng Tiên Cảnh, vào chiều tối 26.11.

2 sinh viên gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản tại Hà Nội

Là sinh viên của một trường đại học tại thành phố Hà Nội, nhưng những ngày đầu tháng 12 năm nay, cả hai thanh niên này đều không được ngồi ở giảng đường mà phải ngồi trong đồn công an sau khi cùng nhau thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản.

Hôm 1.12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc (tại tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Kiều Duy Anh (19 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) và Dương Trung Hiếu (19 tuổi, trú tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

