Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ sát hại mẹ, vợ và 2 con | Ông Trump nhậm chức, TikTok 'tái sinh' ở Mỹ

Niềm vui về quê đón tết của kiều bào: “Mọi mệt nhọc đều quên hết”

Theo báo cáo của Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài, trong năm 2024, lượng kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 16 tỉ USD, riêng ở TP.HCM đạt 9,6 tỉ USD, tăng khoảng 140 triệu USD so với năm 2023.

Lượng kiều hối về TP.HCM luôn tăng trưởng qua các năm cho thấy vai trò, đóng góp không hề nhỏ của bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài. Dù sống xa Tổ quốc, xa quê hương, nhưng Kiều bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, luôn tự hào và giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, với tấm lòng hướng về quê hương.

Diễn biến vụ người đàn ông giết mẹ, vợ và 2 con ở Hà Nội

Tối 19.1, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Vương (52 tuổi, trú xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội giết người.

Nhớ mật khẩu tài khoản ngân hàng thôi chưa đủ, còn phải cảnh giác "bẫy lừa"

Bảo mật cho các mật khẩu cá nhân có tầm quan trọng ra sao, có lẽ tất cả chúng ta đều biết. Chắc chắn ai cũng có thể hình dung ra hậu quả nếu có kẻ xấu nắm được mật khẩu ứng dụng ngân hàng của chúng ta.

Tuy nhiên, kẻ xấu cũng có thể gây hại bằng cách nhập sai mật khẩu. Đây chính là một chiêu trò lừa đảo mới mà giới bảo mật đã lên tiếng cảnh báo gần đây. Theo ông Ngô Minh Hiếu, đồng sáng lập dự án Chongluadao . vn, đây là một trong nhiều kịch bản được hacker sử dụng để lừa nạn nhân tải về các ứng dụng giả mạo chứa mã độc.

Bẫy lừa ‘nhập sai mật khẩu ngân hàng’ rồi thao túng chủ tài khoản

