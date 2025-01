Công an Hà Nội có 2 tân phó giám đốc

Sáng 17.1, Công an Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu Công an Hà Nội, và đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng công an Q.Hà Đông, giữ chức Giám đốc Công an Hà Nội.

Chủ trì buổi lễ, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, chúc mừng 2 tân phó giám đốc và nêu rõ cả hai đều là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cao, chuyên môn chuyên sâu; được thử thách, rèn luyện qua nhiều đơn vị, lĩnh vực, vị trí công tác và trên cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó giám đốc Công an Hà Nội ẢNH: CAHN

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu trên cương vị mới, 2 tân phó giám đốc phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; luôn đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Công an Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội ngày càng chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: CAHN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định sẽ không ngừng học tập, cố gắng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần "vì nhân dân phục vụ".

Đại tá Quyền cũng khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt, sâu sát với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ công an thành phố vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt phát biểu trên cương vị mới ẢNH: CAHN

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cũng khẳng định trên cương vị mới, với trọng trách được giao sẽ tận tâm, tận lực, không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác chuyên môn; đề cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...