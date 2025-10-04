Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố | Diễn biến mới vụ sát hại gia đình 3 người
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố | Diễn biến mới vụ sát hại gia đình 3 người

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
04/10/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 2.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 2.10.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Bão số 11 (bão Matmo) tiếp tục tăng cấp, di chuyển rất nhanh

Dự báo đến 7 giờ ngày 5.10, tâm bão số 11 (bão Matmo) ở phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía đông. Lúc này, cường độ bão 11 đã mạnh lên cấp 13, gió giật cấp 16.

Bão số 11 (bão Matmo) tiếp tục tăng cấp, di chuyển rất nhanh

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm về tội ‘vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong hơn 4 năm, bị can Hường đã để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu, liên quan hệ sinh thái hàng chục công ty, hộ kinh doanh và cá nhân.

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố

Vụ máy tán sỏi laser hỏng: Khởi tố Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên liên quan đến vụ 255 bệnh nhân bị chỉ định tán sỏi dù máy laser đã hỏng, gây thiệt hại lớn cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh.

Vụ máy tán sỏi laser hỏng: Khởi tố Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 5.10.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

