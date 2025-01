Xem nhanh 12h: Giải cứu nữ nhân viên quán karaoke | Những tâm sự ngày cận tết

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.1.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an rút súng trấn áp, giải cứu nữ nhân viên quán karaoke bị bắt cóc

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long ập vào, rút súng trấn áp vag giải cứu được nữ nhân viên quán karaoke bị bắt cóc tống tiền.

Tết Nguyên đán: Nguồn gốc, vì sao là tết lớn nhất trong năm của người Việt?

Tết Nguyên đán, lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Việt, không chỉ là dịp để nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả mà còn là thời gian để mọi người sum họp gia đình, thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên và thắt chặt tình làng nghĩa xóm

Tâm sự ngày cận tết: Nghề in báo và lần gặp cướp lúc rạng sáng

Theo chia sẻ của anh Tạ Quang Cường, nhân viên nhà in làm việc từ 18 giờ đến hơn 2 giờ sáng hằng ngày. Đội in báo thường làm việc với thời gian hơi 'trái ngược', đi đi về về lúc rạng sáng nên không tránh được những chuyện không hay trên đường.

