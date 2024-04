Xem nhanh 12h: Hai cụ ông tử vong do sốc nhiệt | Nỗ lực dập tắt 2 vụ cháy rừng ở Kiên Giang, Quảng Bình

Xem nhanh 12h ngày 30.4 có những tin tức đáng chú ý sau:

Sốc nhiệt do nắng nóng gay gắt, hai người tử vong

chiều qua 29.4, một lãnh đạo UBND xã Kim Song Trường (tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến 2 người cao tuổi trên địa bàn bị sốc nhiệt, tử vong sau khi đi ngoài đường. 2 nạn nhân được xác định là một cụ ông 80 tuổi (ngụ tại thôn Đình Hồ) và một cụ ông 70 tuổi, ngụ tại thôn Phúc Yên).

Nền nhiệt độ đo bên ngoài đường giữa trưa ở TP.Hà Tĩnh ngày 28.4 là hơn 50 độ C PHẠM ĐỨC

Theo thông tin ban đầu, sáng 28.4, cụ ông 80 tuổi đi xe đạp sang nhà người thân ở cùng xã chơi. Trưa cùng ngày, trên đường về, cụ ông đã đi lạc lên xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ, cũng thuộc tỉnh Hà Tĩnh).

Do tuổi cao sức yếu cộng với thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C khiến cụ ông bị say nắng, ngất xỉu. Một số người đi đường phát hiện đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do bị sốc nhiệt.

Trước đó, trưa 27.4, cụ ông 70 tuổi (ngụ tại thôn Phúc Yên) đi bộ từ nhà con ở cùng thôn về nhà với quãng đường chỉ 500 mét cũng bị sốc nhiệt ngất xỉu nằm ra đường và tử vong sau đó.

Điều tra vụ người phụ nữ bị gia đình chồng hành hạ để "trừ tà"

Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, được cho là được quay lại tại một ngôi nhà ở xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khi gia đình này đang cúng bái để "trừ tà".

Trong một diễn biến liên quan ngôi nhà trong video, ngày 29.4.2024, tin từ Công an thành phố Phan Thiết cho biết cơ quan này đã tiếp nhận đơn của một phụ nữ 33 tuổi (trú xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết) tố cáo gia đình chồng nhốt và tra tấn dã man nhiều tháng trời.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vụ việc này là có thật và đang chỉ đạo công an thành phố Phan Thiết điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Biển Đà Nẵng rực rỡ, sôi động mùa du lịch hè

Mùa hè năm nay, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà (ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp các đơn vị tổ chức mùa du lịch biển 2024 với chủ đề "Sóng mùa hè", nhằm mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

Mùa du lịch biển 2024 kéo dài từ 26.4 đến 1.5, gồm 18 hoạt động, 14 sự kiện chính tại công viên biển Đông và các bãi biển du lịch Mỹ An, Mỹ Khê, T18, vịnh Đà Nẵng và 4 chương trình tại bán đảo Sơn Trà.

