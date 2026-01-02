Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: ‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải bị bắt | Ai được tăng lương tối thiểu vùng từ 2026?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
02/01/2026 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 2.1.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 2.1.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Lương tối thiểu vùng tăng từ 1.1.2026: Ai được tăng, tăng bao nhiêu?

Từ ngày 1.1.2026, mức lương tối thiểu tháng của vùng tăng thêm 250.000 - 350.000 đồng mỗi tháng, và mức lương tối thiểu giờ tăng 1.200 - 1.700 đồng mỗi giờ.

Lương tối thiểu vùng tăng từ 1.1.2026: Ai được tăng, tăng bao nhiêu?

Miễn vé vào cổng chiều tối, đông nghịt người vào Thảo Cầm Viên soi đèn để…'

Trong đêm đầu tiên của năm mới 2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã ghi nhận lượng khách tăng cao với nhiều hoạt động văn hóa – giải trí diễn ra sôi nổi. Chương trình tham quan đêm kết hợp Tuần lễ Văn hóa Quốc tế đã tạo nên không gian trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, khám phá trong dịp đầu năm.

Miễn vé vào cổng chiều tối, đông nghịt người vào Thảo Cầm Viên soi đèn để...

"Thư cho con" và ký ức 8.000 ngày tìm con trai thất lạc nửa vòng trái đất

Trong suốt hơn 22 năm, một người mẹ đã lặng lẽ đi qua những ngày dài mong nhớ, ôm trọn niềm tin rằng ở nơi xa xôi bên kia bán cầu, con trai mình vẫn còn đâu đó giữa cuộc đời. Từ những dòng thư gửi về Báo Thanh Niên, câu chuyện tìm con đã lay động trái tim bao người, thắp lên hy vọng cho một hành trình tưởng chừng vô vọng. Và rồi, bằng sự sẻ chia, kết nối của cộng đồng, hành trình ấy đã có một cái kết đầy nhân văn - khi tình mẫu tử được đoàn tụ sau hơn hai thập kỷ cách xa. Và cũng nhân kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên, người mẹ ấy đã dành vị trí trang trọng nhất trong tim để nói lời cảm ơn.

"Thư cho con" và ký ức 8.000 ngày tìm con trai thất lạc nửa vòng trái đất

Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét, vùng núi đề phòng băng giá

Từ sáng 2.1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, khiến nền nhiệt giảm sâu, kèm theo mưa rải rác và gió mạnh trên biển. Trong khi các địa phương triển khai phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ thời tiết nguy hiểm tại vịnh Bắc bộ và nhiều vùng biển phía Bắc và Trung bộ.

Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét, vùng núi đề phòng băng giá

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 3.1.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

