Xem nhanh 12h: Hơn 200 cảnh sát ập vào quán bar Phương Lâm | 'Quân idol' dọa giết cả nhà cán bộ

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 18.6.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

'Quân idol' dọa giết cả nhà cán bộ, tự xưng công an để bắt người

Nổi lên như một dân chơi tại huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), lúc chưa bị bắt giữ, bị can Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là "Quân Idol"), từng gọi dọa giết cả nhà cán bộ công an ở thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) và còn tự xưng là công an để bắt người...

Ngày 17.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết luận điều tra về "Quân Idol" (33 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) và chuyển Viện KSND tỉnh Quảng Trị để đề nghị truy tố "Quân Idol" cùng nhiều đồng phạm liên quan về các tội danh đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Vụ bắt ‘La điên': Khởi tố Chủ tịch xã Minh Quang

Liên quan đến vụ doanh nhân "La điên", chủ hãng xe khách Mạnh La bị bắt, ngày 17.6.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam đối với ông Bùi Đức Chỉnh (59 tuổi, Chủ tịch UBND xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2 điều 356 bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Bắt trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về tội nhận hối lộ

Tối qua 17.6, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Hà Huy Dũng, Trưởng khoa Điều trị bắt buộc (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I), để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Bước đầu, công an xác định trong khi thực hiện nhiệm vụ, bị can Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận tiền của gia đình và bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh để làm trái các quy định về quản lý, chữa bệnh đối với các bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh.

