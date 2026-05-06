Xem nhanh 12h: Khóa SIM với thuê bao chưa xác thực | Lời khai vụ hành hạ bé trai 2 tuổi

06/05/2026 10:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 6.5.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 6.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ hành hạ dã man bé trai 2 tuổi: Vì sao mẹ ruột và người tình không đưa đi cấp cứu?

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần, ngày 5.5.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Lý do sốc vụ rượt đuổi suốt 10 km, chặn đầu xe cấp cứu để đập phá ở Quảng Ngãi

Sau khi uống rượu, một người đàn ông ở Quảng Ngãi đã dùng dao gây thương tích cho 2 người rồi rượt đuổi, chặn đầu và đập phá xe cấp cứu suốt hơn 10 km gây bức xúc dư luận.

Bắt đầu khóa SIM một chiều với thuê bao chưa xác thực

Từ đầu tháng 5.2026, các nhà mạng bắt đầu khóa SIM một chiều đối với thuê bao chưa hoàn thành xác thực sinh trắc học. Thuê bao bị khóa sẽ không thể gọi đi hay nhắn tin, dù tài khoản vẫn còn tiền.

Chính sách mới bổ sung thu nhập ngoài lương hưu từ 10.5

Từ ngày 10.5, bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực. Không chỉ bổ sung một kênh tích lũy dài hạn, chính sách này còn mở ra cơ chế linh hoạt để người lao động có thêm nguồn thu nhập ngoài lương hưu khi về già.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 7.5.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

