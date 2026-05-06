Bắt đầu khóa SIM một chiều với thuê bao chưa xác thực

Nhiều người rơi vào tình huống này do chủ quan với các thông báo nhà mạng gửi trước đó. Theo chia sẻ từ người dùng trên nhiều mạng xã hội, nhà mạng di động đã tiến hành nhắc nhở qua tin nhắn và cả thông báo tự động mỗi lần nhấn gọi, nhưng vì một số lý do chủ quan, có người vẫn chưa kịp thực hiện việc cập nhật dữ liệu thuê bao dẫn tới việc bị khóa SIM một chiều.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 29.4, đại diện Cục Viễn thông cho biết gần 900.000 thuê bao được xác nhận không chính chủ sau hai tuần triển khai, hơn 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng đúng chủ, trong khi khoảng 34 triệu vẫn chưa thực hiện thao tác này.

Nhà mạng liên tiếp gửi thông báo nhắc nhở chủ thuê bao xác thực số điện thoại đang dùng nhằm tránh bị khóa SIM một chiều Ảnh: Anh Quân

Theo Nghị định 163 năm 2024, sau 15 ngày nhận thông báo từ nhà mạng mà chủ thuê bao không xác thực, đơn vị cung cấp dịch vụ di động có thể khóa SIM một chiều (chặn kết nối đến số điện thoại khác). Nếu tiếp tục không xử lý, lộ trình sẽ tiến đến khóa hai chiều và cuối cùng là thu hồi số.

Ngoài ra, người dùng cần lưu ý thêm một mốc quan trọng phía trước: từ ngày 15.6, người dùng thay đổi thiết bị di động đều phải xác thực lại ảnh sinh trắc học cho thuê bao, nếu không sẽ bị khóa SIM một chiều sau hai giờ.

Để mở khóa hoặc chủ động xác thực trước khi bị ảnh hưởng, người dùng có thể thực hiện trực tiếp qua ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My VNPT hay My MobiFone, hoặc đến điểm giao dịch gần nhất. Ghi nhận thực tế cho thấy lượng khách đến làm thủ tục trực tiếp tại các cửa hàng đã tăng đáng kể trong những ngày gần đây.

Đợt xác thực lần này không chỉ là thủ tục hành chính. Luật Viễn thông 2023 quy định người đứng tên hợp đồng thuê bao phải chịu trách nhiệm pháp lý về số điện thoại đó. Trên thực tế, có nhiều trường hợp người dân bị triệu tập điều tra vì SIM đứng tên mình bị kẻ xấu lợi dụng vào mục đích lừa đảo, còn chủ SIM không hề hay biết.

Lộ trình xác thực thuê bao di động là bước tiếp nối sau chiến dịch làm sạch dữ liệu năm 2023, khi cơ quan quản lý rà soát thông tin hàng trăm triệu thuê bao và phát hiện khoảng 17 triệu trường hợp có sai lệch. Khác với giai đoạn trước vốn do cơ quan nhà nước chủ động đối soát, lần này người dùng được trao quyền tự kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao của mình thông qua ứng dụng VNeID.