Xem nhanh 12h: Khoảnh khắc bắt trùm giang hồ Thảo ‘lụi’ | Trung tá mất chức sau phát ngôn sốc

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cách chức Trưởng Công an phường Bãi Cháy

Ngày 6.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa ký quyết định cách chức Trưởng công an P.Bãi Cháy (TP.Hạ Long) đối với trung tá Nguyễn Thành Nam.

Trước đó, vào ngày 22.5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long thi hành kỷ luật trung tá Nguyễn Thành Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Công an Hà Nội phá chuyên án ma túy xuyên lục địa, thu 62 kg ma túy

Chiều 6.6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không, bắt giữ 4 nghi phạm và thu hơn 62 kg ma túy các loại.

PC04 Công an TP.Hà Nội thu giữ hơn 62 kg ma túy trong chuyên án NGUYỄN BÍCH

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, PC04 phát hiện ổ nhóm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy do Hoàng Tiến Dũng (27 tuổi, trú xã Yên Hòa, H.Yên Mỹ, Hưng Yên) cầm đầu, hoạt động rất tinh vi tại địa bàn tỉnh Hưng Yên và các vùng lân cận, trong đó có Hà Nội.

Tổng dân số TP.HCM hiện nay bao nhiêu?

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết đơn vị này vừa cáo báo cáo UBND TP.HCM về dân số chia theo nhóm tuổi thực tế của thành phố, số liệu cập nhật lần 6 đến ngày 1.6.2023.

Theo đó, tổng dân số TP.HCM tính đến ngày 1.6.2023 là gần 8,9 triệu người.

Vụ nghi nổ súng vào khu dân cư ở TP.HCM: Người dân gửi đơn cầu cứu

Liên quan vụ nhóm người nửa đêm nổ súng bắn loạn xạ vào con hẻm tại ấp 5, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP.HCM), theo thông tin mà phóng viên Báo Thanh Niên nắm được, ngày 6.6, người dân trong khu dân cư này đã làm đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, đề nghị xử lý nghiêm những người liên quan vụ việc.

Hiện, Công an H.Bình Chánh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tích cực điều tra, truy xét vụ nhóm người liên quan vụ nổ súng.

Thành phố đầu tiên ở Nhật Bản áp dụng ChatGPT vào hoạt động hành chính

Thành phố Yokosuka, thuộc tỉnh Kanagawa ở phía nam Tokyo, đã trở thành chính quyền địa phương đầu tiên ở Nhật Bản sử dụng thử nghiệm ChatGPT, ứng dụng Generative AI (AI tạo sinh) được điều khiển bởi một mô hình học máy hoạt động giống như bộ não con người.

Trong quá trình thử nghiệm, công chức thành phố đã sử dụng ChatGPT để tạo bản tin, tóm tắt nội dung các cuộc họp và chỉnh sửa lỗi đánh máy trong các tài liệu, bên cạnh một số mục đích khác, theo tường thuật của hãng tin Kyodo.

Công chức thành phố Yokosuka sử dụng ChatGPT trong công việc KYODO

