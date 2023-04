Xem nhanh 12h: Khởi tố 65 bị can vụ ‘4 tiếp viên’ | ‘Lượm’ bị chế thành nhạc rác

Diễn biến mới nhất vụ ‘xách ma túy về Việt Nam’

Liên quan vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, theo một nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, qua mở rộng điều tra, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện KSND TP.HCM và Công an TP.HCM, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, 65 bị can.

Phát hiện 30.000 que kem làm từ sữa hết hạn

Tối 25.4.2023, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã thông tin về vụ kiểm tra, phát hiện và thu giữ 30.000 que kem thành phẩm được làm từ nguyên liệu kem sữa hết hạn sử dụng tại một doanh nghiệp trên địa bàn H.Thanh Trì, TP.Hà Nội.



'Tiến sĩ làm giàu’ bị tuyên án chung thân, bị hại la ó phản đối

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải (57 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - Công ty IDT), còn được biết đến là "tiến sĩ dạy làm giàu", mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

DJ Thái Hoàng vừa bị bắt là ai?

Thông tin Trần Thái Hoàng (32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) vừa bị công an bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy, đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Bởi trước khi bị tạm giữ hình sự, Trần Thái Hoàng là gương mặt có tiếng trong giới DJ.



Công viên 23.9 được dỡ rào chắn, lộ ra điểm check-in thú vị

Ngày 25.4.2023, một phần rào chắn trên trục đường Trần Hưng Đạo, Lê Lai đã được dỡ bỏ, trả lại mặt bằng cho khu vực Công viên 23.9.

Không còn cảnh rào chắn, khu vực Công viên 23.9 gần Chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM đã trở nên thông thoáng hơn và đặc biệt nổi bật với giếng trời lấy sáng (Toplight) của nhà ga metro.

Bài thơ 'Lượm' bị chế thành nhạc rác

Thời gian gần đây, một đoạn trong bài thơ "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu bị chế thành nhạc có sử dụng ca từ không phù hợp khiến nhiều người bức xúc.





Nhạc chế vốn đã xuất hiện từ lâu và không quá lời khi nói rằng nhạc chế cũng có công chúng của riêng nó. Thế nhưng, đối với nhiều công chúng thì một số tác phẩm phái sinh có vẻ đã vượt xa mục đích giải trí. Bài nhạc chế của rapper 2See được nhiều khán giả đánh giá là không thể chấp nhận được, khi nội dung bài thơ đã bị biến tấu mất đi tinh thần gốc ban đầu.

Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ

Hãng TASS ngày 25.4 dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Nga, là ông Vladimir Yermakov cảnh báo rằng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân là Nga và Mỹ đang liên tục gia tăng.

