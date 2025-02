Xem nhanh 12h: Kinh hãi trâu 'điên' húc học sinh | Đằng sau những cuộc gọi cấp cứu 115

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 26.2.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Kinh hãi trâu "điên" xổng chuồng, húc nhiều học sinh ở Quảng Ninh

Sáng hôm qua (25.2), một vụ việc hy hữu khiến nhiều người dân hoảng vía đã xảy ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Một con trâu bất ngờ xổng chuồng, lao ra đường với biểu hiện hung hãn, liên tục húc vào nhiều học sinh trên đường đi học, thậm chí còn tấn công cả ô tô và xe máy, khiến người dân hoảng loạn.

Đằng sau những cuộc gọi cấp cứu 115

Mỗi ngày, hàng trăm cuộc gọi vang lên từ tổng đài cấp cứu 115. Mỗi cuộc gọi là một tình huống khẩn cấp, một ca bệnh nguy kịch, và cũng là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống. Nhưng phía sau những tiếng chuông reo gấp gáp ấy, là những con người thầm lặng, không ngừng nỗ lực, không cho phép mình chậm trễ dù chỉ một giây.

Tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, các điều phối viên luôn trong tư thế sẵn sàng, đối diện với áp lực từng giây từng phút. Còn trên những chiếc xe cứu thương, đội ngũ y bác sĩ và tài xế vừa là người cứu hộ, vừa là người đồng hành với bệnh nhân trên hành trình sinh tử. Họ không chỉ chạy đua với giao thông mà còn chạy đua với từng nhịp tim, từng hơi thở.

Lừa đảo gần 100 tỉ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan

Có người tin đến mức sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỉ đồng để mong sớm đắc đạo. Nhưng cuối cùng, họ lại trở thành nạn nhân của một cặp vợ chồng lợi dụng lòng tin, dựng lên cả một "thiên đường tu tập" trên đất Đắk Lắk chỉ để lừa đảo.

Ngày 24.2, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với cặp vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn, 39 tuổi và Nguyễn Thị Nhớ, 37 tuổi, cùng ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong vụ lợi dụng mê tín dị đoan chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng.

