Xem nhanh 12h: Kinh hoàng vòi rồng trên biển Cát Bà | Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương bị bãi nhiệm

Bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Trần Văn Sỹ khai gì về bà Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, là luật sư, nhà báo) và bị can Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9.2021 đến tháng 2.2022, bị can Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube “LS Trần Văn Sỹ”; Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni” để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng (61 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam), và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam), xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni khai những thông tin nói đến đời tư của bị can Nguyễn Phương Hằng là căn cứ một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã đăng, nên Đặng Thị Hàn Ni không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai; không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Nguyễn Phương Hằng; không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép.

Bà Đặng Thị Hàn Ni (trái) và Nguyễn Phương Hằng khi chưa bị tạm giam T.L

Bị can Đặng Thị Hàn Ni khai nguyên nhân có những phát ngôn trên là vì bị can Nguyễn Phương Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội cũng trong ngày 3.9.2021, và có những lời lẽ xúc phạm đến bị can Hàn Ni.

Từ đó, bị can Đặng Thị Hàn Ni đã có buổi ghi hình phát lại vào ngày 3.9.2021 để phản biện lại những nội dung bị can Nguyễn Phương Hằng đã nói là không đúng về việc bị can Hàn Ni "tống tiền doanh nghiệp", "là bồ của ông Tất Thành Cang", nói bị can Hàn Ni "chửi Bộ trưởng Bộ TT-TT", đưa hình ảnh bị can Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái và nói bị can Hàn Ni "là phản động".

TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa vụ án liên quan đến "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản ra xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 10.8 tới đây, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

7 bị cáo hầu tòa, trong đó ông Thản bị truy tố tội lừa dối khách hàng, 6 người còn lại là cựu cán bộ thuộc UBND P.Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng Q.Hà Đông cùng bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, người được biết đến với biệt danh "đại gia điếu cày", trong vụ án này bị cáo buộc trách nhiệm hình sự với tư cách là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes - chủ đầu tư xây dựng dự án chung cư CT6 tại P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.

Chàng trai Việt Nam cứu cụ ông trước mũi tàu cao tốc ở Nhật Bản

Clip chàng trai Việt Nam nhanh nhạy lao đến cứu cụ ông Nhật Bản đang bị ngã trên đường ray tàu khiến nhiều người nể phục và thả tim.

Trong đoạn clip, một cụ ông người Nhật đi xe đạp không may ngã vào đường tàu chạy. Do sức yếu, xe đạp đè lên người nên ông không thể đứng dậy và di chuyển đến chỗ khác. Một chàng trai người Việt Nam thấy vậy chạy đến giúp đỡ.

Nhân vật chính cứu ông cụ là anh Nguyễn Duy Tân (30 tuổi, quê Khánh Hòa).

Thông báo ngắn gọn của CCTV cho biết ông Vương Nghị sẽ đảm nhận chức Ngoại trưởng Trung Quốc. Trong khi đó, Hãng Tân Hoa xã cũng đưa tin về việc ông Vương được bầu thay thế ông Tần Cương, nhưng không nêu bất kỳ lý do cụ thể nào.



Ông Vương Nghị hiện là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cũng là người tiền nhiệm của ông Tần trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao.

