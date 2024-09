Xem nhanh 12h: Lộ diện “anh em rạp xiếc” chuyển 10.000 đồng | MTTQ tiếp tục công bố sao kê

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 14.9.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 14.9: Lộ diện “anh em rạp xiếc” chuyển 10.000 đồng | MTTQ tiếp tục công bố sao kê

Lập biên bản nam sinh viên chuyển 10.000 đồng lấy tên ‘tập thể anh em rạp xiếc T.Ư’

Vào ngày 12.9.2024, mạng xã hội xuất hiện danh sách sao kê số tiền ủng hộ của tổ chức, cá nhân đối với đồng bào các tỉnh thành miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố, trong đó có một khoản 10.000 đồng với nội dung "tập thể anh em rạp xiếc Trung ương ủng hộ".

Công an đã lập biên bản nhắc nhở nam sinh viên chuyển 10.000 đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3 và ghi nội dung "tap the ae rap xiec trung uong ung ho" gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Lập biên bản sinh viên chuyển 10.000 đồng lấy tên ‘tập thể anh em rạp xiếc T.Ư’

Nỗi đau ở Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân

Nhiều ngày sau trận lũ dữ ập xuống thôn Làng Nủ (tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), đến nay vẫn còn nhiều người mất tích.

Hôm qua, kỳ tích lại tiếp tục xuất hiện khi có 3 người nằm trong danh sách những người mất tích đã quay trở về. Đây là 3 mẹ con trong một gia đình gồm chị Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi) và 2 con là Hoàng Thị Hiểm (16 tuổi), Hoàng Trung Huyên (14 tuổi), trong đó người mẹ đi làm ăn ở Yên Bái, bị lũ cô lập nay mới trở về nhà.

Và trong ngày hôm qua, đoàn công tác của Báo Thanh Niên phối hợp tỉnh đoàn Lào Cai đã đến thăm, tặng quà cho người dân thôn Làng Nủ.

Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân

Người dân Yên Bái vật lộn với bùn dày sau lũ lịch sử: 'Mong mọi người lạc quan'

Sau khi bão Yagi đi qua, người dân tại các tỉnh thành phía bắc lại tiếp tục đối mặt với trận lũ lịch sử.

Nước dâng cao chưa từng thấy, người dân Yên Bái nhiều ngày qua đã phải đứng trên mái nhà để chờ tiếp tế nhu yếu phẩm.

Hai ngày qua, họ lại phải đối mặt với đống bùn dày, nhà cửa ngổn ngang sau khi nước lũ rút.

Người dân Yên Bái vật lộn với bùn dày sau lũ lịch sử: 'Mong mọi người lạc quan'

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 15.9.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.