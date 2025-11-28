Xem nhanh 12h: Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động | TP.HCM lạnh sâu đến bao giờ?

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.11.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Lời kêu cứu khẩn thiết của người dân xóm Bầu, phường Tuy Hòa sau lũ

Nằm ngay họng nước lũ, cộng với gió thổi mạnh tạo ra những đợt sóng lớn đánh sập hoàn toàn 8 căn nhà ở xóm Bầu, thôn Phước Khánh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (xã Hòa Trị, H.Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Mặc dù, lũ đã rút 3 ngày nay, nhưng rác vẫn tràn ngập từ đường giao thông xuống ruộng.

Cấm cầu Long Biên để sửa chữa, cầu Chương Dương 'vỡ trận' giờ cao điểm

Sau khi cầu Long Biên tạm thời cấm các phương tiện lưu thông một chiều để sửa chữa đường sắt, cả hai lối lên cầu Chương Dương (Hà Nội) đều ùn tắc kéo dài vào các buổi sáng. Lượng phương tiện dồn về lớn khiến người tham gia giao thông phải tìm mọi khe hở, khoảng trống để di chuyển qua khu vực này.

Quán bar bị bỏ hoang sau án ma túy bất ngờ cháy dữ dội, kế bên cây xăng

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27.11, quán bar, karaoke Romance nằm mặt tiền quốc lộ 1, thuộc xã Trảng Bom (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy.

