Xem nhanh 12h: Mất bạc tỉ vì bẫy nhận quà | Bão số 2 có thể sắp vào Biển Đông

Sai phạm tại CDC Tiền Giang: Khởi tố 4 bị can, thu giữ hơn 2 tỉ đồng

Ngày 22.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang (CDC Tiền Giang).

Về danh tính các bị can, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết do đây là vụ án nghiêm trọng và thuộc diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nên không cung cấp. Toàn bộ thông tin liên quan vụ án sẽ được công khai trong quá trình tòa án đưa vụ án ra xét xử.

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, Cơ quan điều tra đã thu giữ 2,027 tỉ đồng liên quan đến vụ án. Số tiền này được xác định của một số người đã thu lợi bất chính từ tiền chi "hoa hồng" của Công ty CP Công nghệ Việt Á cho CDC Tiền Giang.

Giải thích về hiện tượng mưa giông kéo dài ở Nam bộ, ThS Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết: Nguyên nhân do dãy hội tụ nhiệt đới (gồm nhiều ổ mây giông) nằm vắt ngang trên khu vực Nam bộ kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Theo ảnh mây vệ tinh và các dự báo của nhiều trung tâm uy tín của thế giới, dãy hội tụ hay còn gọi là vùng nhiễu động này đang tiếp tục phát triển thành vùng áp thấp vào đêm ngày 24 rạng sáng 25.7 và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; không loại trừ khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trên khu vực giữa Biển Đông.



Ảnh mây vệ tinh cho thấy vùng nhiễu động trên Biển Đông đang mạnh lên nhưng bị bão ngoài khơi Philippiens kéo ra Nguồn: ThS Lê Thị Xuân Lan

Áp thấp nhiệt đới (bão) này sẽ nhích lên khu vực gần quần đảo Hoàng Sa và di chuyển theo hướng đông đông bắc về hướng Philippines. Nguyên nhân, do ngoài khơi, phía đông của Philippines có một cơn bão lớn Doksuri có thể mạnh cấp 15 hoặc cấp 16 (siêu bão) trong những ngày tới. Với khoảng cách dưới 2.000 km, cơn bão trên sẽ hút áp thấp nhiệt đới về phía mình. Đây là sự tương tác mà người ta vẫn gọi nôm na là bão đôi.

Ngày 22.7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị N. (59 tuổi, ngụ TT. Mađaguôi, H.Đa Huoai, Lâm Đồng) về việc bà đăng ký nhận quà hè 2023 trên mạng xã hội Facebook, chỉ trong 2 ngày chuyển hơn 2 tỉ đồng vào tài khoản của nhóm lừa đảo.

Một tòa nhà văn phòng bắt đầu khởi công vào năm 2019 với hơn 660.000 mét vuông diện tích mặt sàn ở TP.Surat (thuộc bang Gujarat, Ấn Độ). Công trình này dự kiến hoàn thiện vào tháng 11 năm nay, soán ngôi tòa nhà lớn nhất thế giới suốt 80 năm qua là Lầu Năm Góc - trụ sở Bộ Quốc Phòng Mỹ.

