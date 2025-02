Xem nhanh 12h: Nam bộ mưa giông trái mùa kéo dài | Khóc ngất vì kẻ gian chặt phá vườn cây

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 16.2.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cận cảnh 2 dự án "treo" cả thập kỷ, Nam Định xin Thủ tướng gỡ vướng

Những khu đất rộng lớn, cỏ mọc um tùm, nhà xưởng bỏ hoang... Đó là cảnh tượng tại hai dự án đình trệ suốt cả thập kỷ ở Nam Định. Một bên là Khu công nghiệp Mỹ Trung, gần 20 năm vẫn chỉ là bãi đất hoang. Một bên là Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1, dự kiến khởi công từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy.

Người dân thì thấp thỏm, đất bỏ không, trong khi chính quyền địa phương cũng loay hoay tìm hướng giải quyết. Mới đây, tỉnh Nam Định đã phải gửi văn bản cầu cứu Thủ tướng để tháo gỡ vướng mắc.

Mưa giông trái mùa kéo dài tại miền Nam, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19 đến 23.2, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ xuất hiện mưa trái mùa do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông kết hợp với không khí lạnh.

Đặc biệt, trong các ngày 20 - 22.2, dự báo có nơi mưa trên 20 mm. Mưa trái mùa trong mùa khô không phải hiện tượng phổ biến, nhưng thời gian gần đây, khu vực Nam Bộ đã liên tục ghi nhận những đợt mưa bất thường. Nguyên nhân được nhận định là do tác động của La Nina.

Khóc ngất vì kẻ gian chặt phá cả trăm cây cà phê, hồ tiêu

Một khu vườn có hơn 100 cây cà phê, 200 trụ hồ tiêu, 6 cây sầu riêng… đã bị kẻ gian chặt phá không thương tiếc, khiến người mẹ đơn thân ở Gia Lai chỉ biết bất lực khóc nức nở.

Sáng nay (15.2), các lực lượng chức năng huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tiếp tục đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ kẻ gian chặt phá vườn cây của gia đình chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, ở xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang).

Cũng trong sáng 15.2, thiếu tá Nguyễn Trọng Lợi, Trưởng Công an xã Đak Ta Ley, cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mang Yang và công an xã đang tích cực điều tra vụ việc. Ngay sau khi nhận tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, lập biên bản và mời những người liên quan lên làm việc.

