Xem nhanh 12h ngày 3.2: “Kháng sinh liều cao” trị vụ án đăng kiểm | Google xin lỗi vì nhầm ảnh

Bộ Công an thông tin về vụ án tại các trung tâm đăng kiểm

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2.2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã chia sẻ thông tin về điều tra vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) và một số trung tâm đăng kiểm.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại cuộc họp báo MAI HÀ

Theo ông Xô, dư luận đang rất quan tâm vụ án tham nhũng xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm.

Hiện, lực lượng công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với các tội danh: nhận hối lộ; môi giới hối lộ; giả mạo trong công tác sản xuất, trao đổi, mua bán công cụ thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật…

"Lãnh đạo Bộ Công an nhận định đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm, tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, một số lãnh đạo Phòng Đăng kiểm xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội", ông Xô nói.

"Có những phương tiện cơ giới, tất cả các bộ phận của xe đều kêu, trừ còi, sau khi "làm phép" tại một số trung tâm đăng kiểm, được cấp phép hoạt động vẫn trong tình trạng tất cả các bộ phận của xe đều kêu, trừ còi, rất nguy hiểm. Đó cũng là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn cho những người chờ đèn đỏ hay các vụ tai nạn khác", ông Xô nói.



Theo trung tướng Tô Ân Xô, khi công an khám xét một số trung tâm đăng kiểm, cũng có dư luận cho rằng làm như vậy là ảnh hưởng đến người dân, nhưng thực tế không phải như vậy. Từ khi điều tra vụ án này đến nay, cơ quan công an chỉ làm đúng chức năng, nhiệm vụ, không ra văn bản tố tụng nào về việc tạm dừng hoạt động trung tâm đăng kiểm mà chỉ thu giữ chứng từ, tài liệu liên quan vụ án cũng như hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án.

Qua vụ việc trên, Bộ Công an đã kiến nghị với Bộ GTVT thực hiện hàng loạt các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng đăng kiểm xe cơ giới. Bộ GTVT đang dùng "kháng sinh" liều cao để trị "căn bệnh" này.



Sở GD&ĐT TP.HCM: “Thiếu giáo viên không ảnh hưởng tới việc tổ chức giảng dạy”

Chiều 2.2.2023, UBND TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Sở GD&ĐT TP.HCM “Thiếu giáo viên không ảnh hưởng tới tổ chức giảng dạy”

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã thông tin liên quan đến số lượng giáo viên nghỉ việc và giáo viên nghỉ chế độ trong năm 2022.

Cụ thể, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM năm 2022, TP.HCM có 282 giáo viên nghỉ việc và 732 giáo viên nghỉ hưu theo chế độ.

Trong số 282 giáo viên nghỉ việc thì có 99 người ở bậc mầm non, 86 người ở tiểu học, 76 người ở THCS, 20 người ở THPT và 1 giáo viên chuyên biệt. So với tổng số 57.500 giáo viên của toàn thành phố thì tỉ lệ giáo viên nghỉ việc chiếm 0,49%.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, toàn thành phố có 732 giáo viên nghỉ hưu theo chế độ. Trong đó có 118 giáo viên bậc mầm non, 327 giáo viên tiểu học, 186 giáo viên THCS, 99 giáo viên THPT và 2 giáo viên chuyên biệt.

Đối với vấn đề này, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Tấn Minh cho biết hiện chỉ có thành phố Thủ Đức và 9 quận, huyện đang tổ chức tuyển dụng viên chức của ngành.

Tuy nhiên, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định số lượng giáo viên nghỉ việc và tổ chức tuyển dụng không ảnh hưởng tới tới việc tổ chức giảng dạy của các trường. Bên cạnh đó cũng đưa ra các giải pháp cho vấn đề này.

Hành trình truy bắt nghi phạm trộm 100 lượng vàng

Chỉ sau hơn một ngày truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự (tức PC02) - Công an TP.HCM đã phối hợp Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được nghi phạm Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và thu hồi toàn bộ tang vật trong vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM).

Hành trình truy bắt nghi phạm trộm hơn 100 lượng vàng ở TP.HCM

Theo thông tin từ cơ quan công an thì đây không phải là một vụ trộm bột phát mà đã được nghi phạm Phạm Văn Nu lên kế hoạch suốt 2 tháng trời.

Một trinh sát cho biết trước khi gây án, nghi phạm đã nhiều lần đến tiệm vàng để quan sát, theo dõi, nắm bắt quy luật sinh hoạt của tất cả nhân viên và thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng, cũng như các lối ra vào các tầng của ngôi nhà.

Khoảng 22 giờ ngày 28.1.2023, đoán rằng trước ngày Thần tài chắc chắn tiệm có nhiều vàng, Phạm Văn Nu đã đột nhập vào bên trong tiệm để trộm cắp.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ước tính số vàng bị mất khoảng 88 lượng vàng loại 18K và hơn 20 lượng vàng loại 24K, trị giá khoảng 4,5 tỉ đồng.

Trộm xong, Phạm Văn Nu đi bộ ra ngã tư Ga, bắt xe ôm về lại nhà trọ ở tỉnh Bình Dương và giấu số vàng trộm được trong ba lô, để trong tủ quần áo trên lầu 1 ở phòng trọ mà Nu thuê để sống cùng tình nhân.

Thế nhưng, dù rất ma mãnh và kín kẽ, hành tung của Phạm Văn Nu vẫn bị công an phát hiện.

Qua quá trình truy vết thủ phạm, các trinh sát phát hiện một người có đặc điểm nhận dạng giống với nghi can trộm hơn 100 lượng vàng thuê xe ôm đi về hướng cầu Phú Long đến Bình Dương. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Bình Dương và Công an quận 12 áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt.

Chiều 30.1, tức là sau 36 tiếng điều tra, truy xét, công an hai địa phương đã phát hiện và bắt giữ Nu khi đang lẩn trốn tại căn nhà trọ ở khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến khi Phạm Văn Nu bị bắt, nhân tình của Nu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Nu khai nhận đã có vợ con, đang sinh sống ở quê. Sau Tết Nguyên đán 2023, do cần tiền tiêu xài và cung phụng cho tình nhân, nghi phạm quyết định đột nhập tiệm vàng để trộm cắp tài sản. Về lý do chọn tiệm vàng để trộm, Phạm Văn Nu khai cách đây hai tháng có đến tiệm vàng bán vàng rồi quan sát thì thấy tiệm vàng không có nhân viên bảo vệ, gia đình chủ tiệm vàng sau khi đóng cửa tiệm thì nghỉ ở phòng riêng trong nhà nên lên kế hoạch đột nhập tiệm vàng này.

Qua đấu tranh mở rộng, Phạm Văn Nu còn khai vào khoảng tháng 11.2021, đã đột nhập một tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), lấy trộm số nữ trang (ước tính trị giá khoảng 2 tỉ đồng). Nu chia nhỏ số vàng trộm được ra, mang đi bán tại các tiệm vàng ở khu vực thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) nhưng chỉ bán được tổng cộng 780 triệu đồng.

Hiệu trưởng ở Cà Mau thừa nhận nhắn tin 'gạ tình' nữ giáo viên

Liên quan đến thông tin hiệu trưởng một trường tiểu học ở huyện Cái Nước (thuộc tỉnh Cà Mau) nhắn tin "gạ tình" nữ giáo viên, ngày 2.2.2023, một lãnh đạo UBND huyện Cái Nước xác nhận, ngành giáo dục đã thành lập tổ xác minh sau khi báo chí phản ánh và vị hiệu trưởng đã thừa nhận mình có nhắn tin với nữ giáo viên như thông tin phản ánh.

Hiệu trưởng ở Cà Mau thừa nhận nhắn tin 'gạ tình' nữ giáo viên

Vị lãnh đạo huyện Cái Nước thông tin thêm, chủ tịch UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với vị hiệu trưởng này.

Được biết, vị hiệu trưởng nhắn tin cho cô giáo được xác định là Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạnh Phú 3.

Theo đó, ông này bị kiểm điểm do có những tin nhắn với nội dung nhạy cảm, không phù hợp quy tắc ứng xử của nhà giáo với nữ giáo viên.

Đồng thời, giao Trường tiểu học Thạnh Phú 3 tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với nữ giáo viên bị ‘gạ tình’. Do cung cấp thông tin báo chí chưa đúng sự thật với nội dung cho rằng thầy hiệu trưởng đã có hành động chèn ép cô giáo này là nguyên nhân dẫn đến bức xúc, chia sẻ tin nhắn trên với bạn bè. Từ đó, làm ảnh hưởng đến uy tín tập thể nhà trường và gây dư luận không tốt.

Google xin lỗi vì nhầm ảnh bà Sương Nguyệt Anh

Ngày 1.2, Google đổi ảnh Doodle (biểu tượng đặc biệt trên trang Tìm kiếm để thể hiện các dịp lễ hay tôn vinh) tại Việt Nam để vinh danh bà Sương Nguyệt Anh - nữ tổng biên tập đầu tiên của tờ báo phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam. Hình ảnh được thể hiện bởi họa sĩ Camelia Phạm với chân dung người phụ nữ áo dài, tóc búi cao cùng hình ảnh hoa mai, trang viết ở nền.

Hình ảnh vinh danh nữ sĩ Sương Nguyệt Anh trên Google Doodle ngày 1.2 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định tác giả cùng Google có sự nhầm lẫn hình ảnh bà Sương Nguyệt Anh và cho rằng người phụ nữ trong tranh là nhà giáo Đặng Kim Chi - hiệu trưởng đầu tiên của Trường nữ trung học tổng hợp Sương Nguyệt Anh.

Tới ngày 2.2, đại diện Google Việt Nam xác nhận đã sử dụng Doodle nhằm tôn vinh bà Sương Nguyệt Anh nhưng hình ảnh có phần không chính xác với chân dung của nữ sĩ này. "Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố và đã tạo nên những xao nhãng không đáng có trong việc tôn vinh các thành tựu đáng kính của bà Sương Nguyệt Anh", vị đại diện trao đổi với truyền thông trong nước.

Họa sĩ Camelia Phạm - người thể hiện bức tranh cũng đăng lời xin lỗi và mong công chúng bỏ qua sai sót. Nữ họa sĩ cho biết tác phẩm được thể hiện dựa trên thông tin do Google cung cấp, nội dung tìm kiếm trên mạng cũng như ở tác phẩm thơ của nữ sĩ. Cô bày tỏ dù kết quả không giống với dung mạo thật của bà Sương Nguyệt Anh, bản thân vẫn mong có thể gửi gắm tâm huyết để khắc họa tinh thần của bà một cách trân trọng nhất.

Tại sao việc kiểm soát thị trấn nhỏ Kreminna lại quan trọng với Ukraine?

Trong cuộc giao tranh diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine, một cuộc phản công của các lực lượng Ukraine đang diễn ra ở thị trấn nhỏ Kreminna có khả năng phá vỡ mọi thứ ở Donbass.

Tại sao việc kiểm soát thị trấn nhỏ Kreminna lại quan trọng đối với quân Ukraine?

Dù đang phải trả giá đắt để bảo vệ Bakhmut, lực lượng Ukraine cũng đang tung ra một cuộc phản công ở thị trấn nhỏ Kreminna, có khả năng xoay chuyển tình thế ở Donbass.

Một cố vấn quân sự Ukraine cho biết “Kreminna là cửa ngõ vào khu vực phía bắc và trung tâm tỉnh Luhansk”. Từ đây, lực lượng Ukraine có thể đánh thọc sườn Bakhmut, là thị trấn đã bị các lực lượng Nga vây hãm suốt nhiều tháng qua. Bakhmut nằm ở tỉnh Donetsk, cách Kreminna khoảng 48 km về phía tây nam.

Kreminna nằm ở giữa đường cao tốc P-66, một con đường quan trọng chạy từ Svatove ở phía bắc đến Novoaidar ở phía đông.

Ông Hayday viết trên kênh Telegram: “Chúng ta duy trì kiểm soát hỏa lực trên đường cao tốc Svatove-Kreminna. Tuyến hậu cần của quân Nga bị gián đoạn đáng kể”. Ông cho biết trở ngại lớn nhất vào lúc này để tái chiếm Kreminna là “bãi mìn dày đặc tại nơi này”.

Kreminna là thành phố đầu tiên thất thủ khi Nga tái khởi động cuộc tấn công Donbass vào tháng 4 sau khi rút quân khỏi khu vực quanh Kyiv. Và giờ đây, Kreminna là một trong hai khu vực đang bị tranh chấp khốc liệt nhất trên một mặt trận chạy dài từ Kinburn Spit ở Mykolaiv đến Donbass.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết: “Tình hình dọc theo các chiến tuyến ở Ukraine phần lớn vẫn không thay đổi, ngoại trừ các nỗ lực phản công của Ukraine gần Kreminna và cố gắng không ngừng của Nga nhằm kiểm soát vùng gần Bakhmut. Ở cả hai khu vực, tình hình vẫn còn nhiều thay đổi. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các lực lượng Ukraine tiếp tục trấn giữ và bảo vệ thành công Bakhmut”.

Đối với người Ukraine, Bakhmut quan trọng không chỉ vì đó là một phần lãnh thổ, mà bởi vì dù phải trả giá đắt, họ cũng đang khiến người Nga sa lầy và tổn thất.

