Xem nhanh 12h: Ngỡ ngàng cẩm nang đòi nợ thuê | Lại chiêu lừa mới ‘mua thuốc làm từ thiện’

Khám xét 2 công ty đòi nợ thuê với cẩm nang 'tìm nỗi sợ của khách hàng'

Ngày 15.3.2023, thông tin Công an TP.HCM cho biết Công an Q.Tân Bình đã khởi tố 14 bị can về tội "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng ở P.1, Q.Tân Bình và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ ở P.15, Q.Tân Bình.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác cũng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ ở P.15, Q.Tân Bình. Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 28 nghi phạm là nhân viên của công ty trong đó có Trần Hà Anh Thư, là trưởng phòng tín chấp, cùng hàng chục máy tính và điện thoại di động là phương tiện, công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê.

Công an xác định, Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ đã mua hồ sơ người vay tiền từ một công ty tài chính có trụ sở ở Hà Nội. Mỗi tháng, nhân viên của hai công ty này gọi khoảng 3.000 cuộc gọi 'khủng bố' đòi nợ', tổng số tiền đòi được từ 2 - 3 tỉ đồng. Mỗi khi đòi nợ thành công, phía thu nợ sẽ được công ty tài chính ở Hà Nội (tức là nơi bán nợ) trả công lên đến 86%.

Chủ tiệm thuốc bị lừa đảo "mua thuốc đi làm từ thiện"

Hết giả danh sĩ quan công an, quân đội lừa đảo rồi đến giả danh giáo viên, bác sĩ. Kẻ gian dường như có thể nghĩ đến mọi chiêu trò để có thể “ngồi mát ăn bát vàng”, không cần phải lao động.

Mới đây, chủ một tiệm thuốc tây ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi mất trắng một lô thuốc trị giá hơn 13 triệu đồng vào tay một phụ nữ tự xưng là mua thuốc tây để đi làm từ thiện.

Khởi tố vợ chồng sản xuất, buôn bán nhang giả 'hàng hiệu'

Ngày 15.3.2023, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Tấn Phát (51 tuổi) và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Liến (46 tuổi, là vợ của bị can Phát; cùng ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Số nhang thành phẩm và nguyên liệu tại cơ sở sản xuất nhang giả nhãn hiệu của bị can Huỳnh Tấn Phát NAM LONG

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đơn tố giác của một số cơ sở sản xuất nhang có địa chỉ tại TP.HCM về việc phát hiện cơ sở của Huỳnh Tấn Phát sản xuất nhang giả nhãn hiệu của họ.

Ông Trần Phương Bình bị đề nghị thêm 20 năm tù khi đang thụ án chung thân

Ngày 15.3.2023, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) và bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bước vào ngày thứ hai. Đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Trần Phương Bình 20 năm tù, tổng hợp các bản trước đó, buộc ông Bình thi hành án tù chung thân.

Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh 18 - 19 năm tù, tổng hợp các bản án trước đó, buộc ông Khánh thi hành án 30 năm tù. 6 bị cáo còn lại bị Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án từ 2 - 12 năm tù.

Công an Hà Nội công khai 2 tài khoản lừa đảo 'con đang cấp cứu'

Chiều hôm qua (15.3), trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Nam Từ Liêm (tại TP.Hà Nội), cho biết đơn vị này đang thụ lý hai vụ việc tội phạm giả danh giáo viên thông báo con, người thân bị tai nạn tại trường và phải đi cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản do kẻ gian cung cấp để làm thủ tục nhập viện, phẫu thuật, sau đó chiếm đoạt. Công an Q.Nam Từ Liêm cũng cho biết hai số tài khoản liên quan đến hành vi lừa đảo.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Nam Từ Liêm, khi nhận được thông tin về người thân bị tai nạn đang cấp cứu phải chuyển tiền gấp thì người dân phải bình tĩnh liên lạc với nhà trường, cơ quan, công ty nơi người thân đang học, công tác hay làm việc để kiểm chứng thông tin.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không được vội chuyển tiền để phòng ngừa bị lừa đảo.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Khởi tố nguyên cán bộ Đại sứ quán và 7 giám đốc

Tối 15.3.2023, thông tin từ Bộ Công an cho biết qua quá trình điều tra mở rộng vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 9 bị can.

Trong đó, ông Đặng Minh Phương, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bị khởi tố về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự. Bà Trần Thị Hà Liên, là lao động tự do, bị khởi tố về hành vi "môi giới hối lộ", quy định tại điều 365 bộ luật Hình sự.

UAV MQ-9 của Mỹ vừa rơi trên biển Đen khi "đụng độ" Su-27 Nga có gì đặc biệt?

Hôm 14.3, Mỹ nói một máy bay Su-27 của Nga đã va vào cánh quạt của máy bay không người lái (UAV) MQ-9 do Mỹ điều khiển, khiến chiếc UAV này rơi xuống Biển Đen.

Trước cáo buộc do chiến đấu cơ của mình đâm trước, Điện Kremlin đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng chính UAV của Mỹ đã mất kiểm soát, mất cao độ sau cú va quẹt nhẹ vì bay với tốc độ quá cao.

Sau vụ va chạm, đã có nhiều người quan tâm và tìm hiểu thông tin về máy bay không người lái UAV MQ-9.

Đã có dấu hiệu bất đồng giữa Mỹ và Ukraine?

Mỹ và Ukraine đã sát cánh bên nhau kể từ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ Kyiv cho đến cùng trong việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tuy nhiên, theo Politico, sau hơn một năm xung đột, quan điểm của Washington và Kyiv về mục tiêu của cuộc chiến, các điểm nóng và cách kết thúc xung đột ngày càng có nhiều khác biệt.

