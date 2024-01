Xem nhanh 12h: Ngọc Trinh ăn năn, hối lỗi | Bắt nghi phạm đường dây tiền giả ở Phan Thiết

Xem nhanh 12h ngày 7.1.2024 có những tin tức đáng chú ý sau:

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM năm 2024 "vẫn đi trong cơn gió ngược"

Ngày 6.1.2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham dự hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 là không nhẹ hơn năm 2023, đòi hỏi tiếp tục nỗ lực, chung sức, đồng lòng tận dụng thời cơ mới.

Người mẫu Ngọc Trinh ăn năn: "Hành vi của tôi rất sai trái"

Sau khi ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê ở Trà Vinh) về tội "gây rối trật tự công cộng", đến nay bị can Ngọc Trinh vẫn đang bị tạm giam. Nhiều giờ qua, những hình ảnh mới nhất của người mẫu Ngọc Trinh khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo phía cơ quan chức năng, quá trình làm việc với cơ quan công an, người mẫu Ngọc Trinh đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cán bộ sai phạm nộp ngay tiền khắc phục hậu quả: Chỉ để được "miễn tử"?

Sau gần 2 tháng ông Lưu Bình Nhưỡng (cựu Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội), bị khởi tố với cáo buộc “cưỡng đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, người thân của ông này đã nộp 7 tỉ đồng (tương đương khoảng 300.000 USD) nhằm khắc phục hậu quả.

Ở diễn biến khác, ông Trịnh Văn Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) bị khởi tố để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower. Người thân của bị can Trịnh Văn Chiến đã nộp khoảng 22,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả chỉ sau vài ngày ông này bị bắt.

Tương tự, ông Trần Văn Hiệp bị bắt tạm giam và khởi tố trong lúc đang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với cáo buộc “nhận hối lộ” liên quan siêu dự án Sài Gòn - Đại Ninh, cũng đã nộp đủ 4,2 tỉ đồng tiền khắc phục chỉ sau 1 ngày.

Đó là diễn biến thường thấy của những vụ án kinh tế, lợi dụng chức vụ, tham nhũng liên quan các quan chức, cựu quan chức trong thời gian gần đây. Từ những sự vụ trên, câu hỏi “Vì sao hàng loạt cán bộ, cựu cán bộ sai phạm nộp ngay tiền khắc phục hậu quả?” là vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Bắt giữ nghi phạm liên quan đường dây làm tiền giả tại Phan Thiết

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, sáng 6.1.2024, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (Công an TP.HCM) phối hợp Công an thành phố Phan Thiết và Công an phường Xuân An (thành phố Phan Thiết) kiểm tra đột xuất căn nhà số 116 đường Bùi Thị Xuân (phường Xuân An) vì nghi vấn nơi đây có dấu hiệu sản xuất tiền giả.

Căn nhà tại địa chỉ số 116, đường Bùi Thị Xuân, khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết do một người đàn ông 27 tuổi (thường trú tại Tổ 4, Thôn 4, xã Sùng Sơn, huyện Đức Linh) thuê để ở.

Khi phát hiện lực lượng công an đến kiểm tra, thanh niên này đã dùng bình xịt hơi cay và dùng súng đồ chơi bắn về phía lực lượng rồi khoá cửa cố thủ trong nhà. Mặc dù được vận động, thuyết phục nhưng người này vẫn ngoan cố chống trả và đốt nhiều đồ vật, tài liệu nhằm tiêu huỷ chứng cứ phạm tội.

Lực lượng chức năng đã phá cửa xông vào khống chế được thanh niên này. Tại hiện trường, phát hiện nhiều máy móc nghi vấn dùng để sản xuất tiền giả; nhiều tờ tiền Việt Nam các mệnh giá đã bị đốt cháy nghi là tiền giả; 1 khẩu súng bắn pháo (được xác định là khẩu súng người này dùng để chống trả lại lực lượng công an) và nhiều tài liệu khác có liên quan.

