Xem nhanh 12h: Những lần gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng | Sắp xét xử 'đại gia điếu cày'

Nhìn lại 8 lần bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam

Từ một doanh nhân nổi tiếng, cái tên Nguyễn Phương Hằng bỗng trở thành tâm điểm, gây “sóng gió” trên cõi mạng trong thời gian dài khi bà liên tục livestream, phát ngôn và soi mói về đời tư của nhiều người.

Hơn một năm kể từ khi bị khởi tố, tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng cùng những thông tin liên quan vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã 8 lần bị gia hạn tạm giam.

Nhìn lại 8 lần bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam

Sẽ xét xử vụ án liên quan 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản trong tháng 6

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 chiều 5.5.2023, trả lời câu hỏi về tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Việt Á, việc điều tra liên quan ông Lê Thanh Thản, Tập đoàn Mường Thanh, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết hiện nay, đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đều được Bộ Công an tiến hành điều tra tích cực, khẩn trương và cơ bản hoàn thành tiến độ.

Đối với vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản (là Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh), trung tướng Tô Ân Xô cho biết vụ án này do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành xử lý.



Sẽ xét xử vụ án liên quan 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản trong tháng 6

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, ngày 5.7.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Thanh Thản, tức là ông Thản tại ngoại.

Đến ngày 6.8.2019 và ngày 21.10.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, trong đó, khởi tố thêm 6 bị can khác. Như vậy, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 7 bị can.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết do tính phức tạp của vụ án nên phải 5 lần điều tra bổ sung, vì vậy mà vụ án kéo dài từ 2019 đến nay. Ngày 14.4.2023, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng với 7 bị can này và sẽ đưa ra xét xử trong tháng 6 năm nay.

Gỡ 'lệnh' dừng giao dịch tài sản của vợ Vũ 'nhôm' tại TP.HCM

Ngày 5.5.2023, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố về giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, là vợ của bị án Phan Văn Anh Vũ (hay còn được biết đến với tên gọi Vũ "nhôm").

Ông Phan Văn Mãi giao Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp Sở Tư pháp TP.HCM thực hiện nội dung theo công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (tức C01) Bộ Công an về việc giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Gỡ 'lệnh' dừng giao dịch tài sản của vợ Vũ 'nhôm' tại TP.HCM

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 5.4.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.