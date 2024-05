Xem nhanh 12h: Nổ lò hơi ở Đồng Nai | Hành trình truy bắt nhóm cướp 1,1 tỉ trong biệt thự

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 1.5.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Chiều 2.5, Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Trong thông cáo gửi tới báo chí ngày 1.5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Kỳ họp bất thường lần thứ 7 sẽ được tổ chức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, bắt đầu từ 14 giờ và diễn ra trong buổi chiều 2.5.

Đồng Nai: Nổ lò hơi tại công ty gỗ, 6 người thiệt mạng tại chỗ

Sáng 1.5, trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Vĩnh Cửu xác nhận trên địa bàn xã Thiện Tân vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nổ lò hơi

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ, 7 người bị thương.

Công an Lâm Đồng triệu tập người đăng tin giả 'Đà Lạt có biến'

Giữa thời điểm kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vẫn chưa kết thúc, hàng trăm ngàn du khách đổ về thành phố hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thông tin Đà Lạt xảy ra biến lớn", "Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường", "Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng..." khiến không ít người hoang mang, lo sợ.

Chiều 30.4, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về việc Đà Lạt xảy ra bạo loạn là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tối 30.4, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an huyện Đức Trọng triệu tập, làm việc với một chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Vụ đột nhập biệt thự cướp 1,1 tỉ: Nếu cướp thành công sẽ qua Campuchia

Chiều 30.4, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại căn biệt thự ở quận 12 vào đêm 29.4.

Theo Phó giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá vụ án cướp tài sản xảy ra tại quận 12, bắt giữ 3 nghi phạm, đồng thời thu giữ 1,1 tỉ đồng.

Theo PC02, cả 3 nghi phạm nói trên không có công ăn việc làm, lười lao động tham gia là thành viên của nhóm trên Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Nhóm nghi phạm này bàn bạc cướp xong sẽ đi Campuchia.

38 địa phương ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C

Trong ngày 30.4, theo thống kê của cơ quan khí tượng, cả nước có đến 38 địa phương tại 18 tỉnh ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C.

Trong khi đó, vào hôm qua 30.4, huyện Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 44 độ C, cân bằng về kỷ lục nhiệt độ ngày cao nhất trong năm 2024 được ghi nhận tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) vào ngày 28.4.

