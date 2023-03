Xem nhanh 12h: Nước mắt bà trùm vụ Quân ‘xa lộ’ | Vụ án Nguyễn Phương hằng phức tạp ra sao?

Nước mắt bà trùm trong vụ án Quân 'xa lộ'

Trong vụ án ông Mai Văn Quân (biệt danh là Quân "xa lộ") bị sát hại, ngoài nạn nhân, dư luận đặc biệt chú ý đến một nữ bị cáo, đó là Võ Thùy Linh (33 tuổi, du học sinh Úc). Người này từng gây xôn xao khi trong 2 năm bị tạm giam đã bị sút tới 50 kg. Ngày hôm qua (28.3), trước khi HĐXX TAND TP.HCM tuyên án, bị cáo Võ Thùy Linh đã rơi nước mắt.

Nước mắt bà trùm trong vụ án sát hại giang hồ Quân 'xa lộ'

Khởi tố, bắt tạm giam 21 doanh nhân, golfer đánh Poker tiền tỉ ở Vĩnh Phúc

Sáng 29.3, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 21 bị can liên quan vụ nhiều golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker tại khách sạn Dic Star ở TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Trung tướng Tô Ân Xô: Bị can trong vụ án đăng kiểm hưởng lợi số tiền rất lớn

Chiều 28.3.2023, tại buổi họp báo thường kỳ thông tin về kết quả công tác trong quý 1/2023, trung tướng Tô Ân Xô, là người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về hàng loạt vụ án nóng, trong đó có các vụ án tại nhiều trung tâm đăng kiểm.

Trung tướng Tô Ân Xô: Bị can trong vụ án đăng kiểm hưởng lợi số tiền rất lớn

Liên quan đến nhiều vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm đang được cả nước quan tâm, trung tướng Tô Ân Xô cho biết Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an và công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án và 506 bị can với nhiều nhóm hành vi.

Vụ học sinh Hà Nội nghi ngộ độc: 41 em vào viện khám sàng lọc

Liên quan đến vụ nhiều học sinh Trường tiểu học Kim Giang phải cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 28.3, đại diện UBND Q.Thanh Xuân cho biết, hôm nay Trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan tại trang trại Cánh Buồm Xanh (H.Gia Lâm), khi về đến trường khoảng 56 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Xe cứu thương xuất hiện ở Trường tiểu học Kim Giang, được cho là đưa học sinh đi cấp cứu ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đến 16 giờ cùng ngày, có 41 học sinh phải đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng. Các học sinh còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Gần 2 triệu thuê bao di động có nguy cơ bị khóa SIM vào ngày 31.3.2023

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết đến hết ngày 27.3, số thuê bao đã chuẩn hóa thông tin là 1,72 triệu, chiếm gần 45% tổng số thuê bao được các doanh nghiệp viễn thông đã xác định cần thực hiện cập nhật thông tin để trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Gần 2 triệu thuê bao di động có nguy cơ bị khóa SIM vào ngày 31.3.2023

Ukraine nhận xe tăng Challenger, Leopard để chuẩn bị phản công

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 27.3 thông báo đã nhận được những chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên do Anh cung cấp, mà ông gọi là những tác phẩm nghệ thuật quân sự.



Quân đội Ukraine đăng lên Twitter bức ảnh lực lượng này nhận được xe chiến đấu bộ binh Stryker và xe chở quân bọc thép Cougar của Mỹ, xe tăng Challenger của Anh và xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và Tư lệnh Lực lượng tấn công đường không đứng trước dàn xe chiến đấu bộ binh Stryker, xe chở quân bọc thép Cougar của Mỹ, xe tăng Challenger của Anh và xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

Bất ngờ loại đá khiến giới khoa học lo lắng trên hoang đảo Brazil

Địa chất của hòn đảo núi lửa Trindade của Brazil đã thu hút các nhà khoa học trong nhiều năm, nhưng việc phát hiện ra những tảng đá được hình thành từ mảnh vụn nhựa ở đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho giới nghiên cứu địa chất.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 30.3.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.