Xem nhanh 12h: Phấn khởi khoe quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh | Những điều đặc biệt lưu ý khi xem diễu binh

Bà con phấn khởi khoe nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, hơn 5 ngàn tỉ đã được chi trả

Niềm vui của người dân cả nước những ngày này không chỉ đến từ không khí lễ hội rộn ràng mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9, mà còn bởi món quà trị giá 100.000 đồng/người do Đảng, Nhà nước gửi tặng. Chủ trương vừa được Bộ Chính trị đồng ý và Thủ tướng chỉ đạo triển khai khẩn trương để toàn dân kịp nhận quà trước ngày Tết Độc lập.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can gây cháy chợ Thanh Tùng ở Cà Mau

Chiều tối 31.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Văn Phúc (63 tuổi, ngụ xã Thanh Tùng) để điều tra vụ cháy chợ Thanh Tùng khiến 57 ki ốt bị thiêu rụi và gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT cũng đang thu thập chứng cứ để khởi tố bổ sung hành vi bị can Phúc chém trọng thương một người phụ nữ 52 tuổi.

Vụ 4 thi thể và quan tài trôi trên hồ thủy điện: Nghi ở Lào trôi sang

Tại xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An, chỉ trong vài ngày, liên tiếp 4 thi thể được người dân phát hiện trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na sau những trận mưa lũ dữ dội do ảnh hưởng bão số 5. Đáng chú ý, có một thi thể trôi bên cạnh chiếc quan tài gỗ bật nắp, trên đó có chữ viết của Lào.

Xác minh clip Ngân 98 bị người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn

Mới đây, đoạn video clip do nữ DJ Ngân 98 đăng tải tại Nhà thờ Lớn Hà Nội đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trong clip, nữ DJ mặc Việt phục đỏ và đội mấn, song bị người dân yêu cầu dừng chụp ảnh với lý do vi phạm quy định "không đội mũ" tại khu vực này. Chính quyền địa phương cho biết đang xác minh và sẽ có phản hồi cụ thể.

