Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ năm 1964 | Xác cá voi dạt vào bờ biển Đà Nẵng
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ năm 1964 | Xác cá voi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
30/10/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 30.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 30.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cận cảnh chuyên cơ Nga chở 29 tấn hàng hỗ trợ khẩn cấp vùng lũ Huế

Trong sáng 30.10, chuyên cơ chở 29 tấn hàng viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Nga đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài, bàn giao cho Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung. Toàn bộ số hàng, gồm thuyền cứu nạn, lều trại, chăn màn và thực phẩm, được chuyển ngay trong ngày đến thành phố Huế – địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ kéo dài những ngày qua.

Cận cảnh chuyên cơ Nga chở 29 tấn hàng hỗ trợ khẩn cấp vùng lũ Huế

Xúc động: Dòng chữ ghi vội trên hàng cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Giữa dòng nước lũ mênh mông ở Đà Nẵng, những chuyến ghe vượt nước xiết mang theo thùng mì, chai nước, gói sữa… trở thành nguồn động viên quý giá cho bà con vùng ngập sâu. Trên mỗi thùng hàng, những dòng chữ ủng hộ viết vội chứa đựng tình cảm chân thành của người dân khắp nơi gửi về miền Trung ruột thịt. Ngày 29.10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng thanh niên và dân quân ở thành phố Đà Nẵng đã căng mình tiếp tế, hỗ trợ người dân bị cô lập trong mưa lũ.

Xúc động: Dòng chữ ghi vội trên hàng cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Đinh inox xuất hiện trên đường Đỗ Mười: Xe hút đinh cũng 'bó tay'

Không phải là những chiếc đinh sắt thông thường, trên tuyến đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông, TP.HCM), lực lượng chức năng vừa phát hiện hàng trăm vật sắc nhọn làm bằng inox, hình thoi và tam giác, sắc như dao lam. Loại đinh này khiến cả xe hút đinh chuyên dụng cũng phải “bó tay”.

Trong hai ngày 28 và 29.10, Đội CSGT An Sương cùng các đội hút đinh tình nguyện đã thu gom gần 2 kg đinh và vật sắc nhọn, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, ký cam kết không rải đinh trên tuyến đường này.

Đinh inox xuất hiện trên đường Đỗ Mười: Xe hút đinh cũng 'bó tay'

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 31.10.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h ngày 29.10: Nghẹt thở cứu người ôm cột điện giữa lũ | FAT đến Việt Nam xin lỗi vụ sai quốc kỳ

Xem nhanh 12h ngày 29.10: Nghẹt thở cứu người ôm cột điện giữa lũ | FAT đến Việt Nam xin lỗi vụ sai quốc kỳ

Tình hình lũ lụt, tin tức thời tiết, FAT đến Việt Nam xin lỗi vụ sai quốc kỳ… sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 29.10.2025 của Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản tin tổng hơp tin nóng hôm nay cá voi dạt vào bờ Sông Thu Bồn Đại hồng thủy lũ lịch sử Tổng thống Nga hút đinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận