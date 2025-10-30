Xem nhanh 12h: Sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ năm 1964 | Xác cá voi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 30.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cận cảnh chuyên cơ Nga chở 29 tấn hàng hỗ trợ khẩn cấp vùng lũ Huế

Trong sáng 30.10, chuyên cơ chở 29 tấn hàng viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Nga đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài, bàn giao cho Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung. Toàn bộ số hàng, gồm thuyền cứu nạn, lều trại, chăn màn và thực phẩm, được chuyển ngay trong ngày đến thành phố Huế – địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ kéo dài những ngày qua.

Xúc động: Dòng chữ ghi vội trên hàng cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Giữa dòng nước lũ mênh mông ở Đà Nẵng, những chuyến ghe vượt nước xiết mang theo thùng mì, chai nước, gói sữa… trở thành nguồn động viên quý giá cho bà con vùng ngập sâu. Trên mỗi thùng hàng, những dòng chữ ủng hộ viết vội chứa đựng tình cảm chân thành của người dân khắp nơi gửi về miền Trung ruột thịt. Ngày 29.10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng thanh niên và dân quân ở thành phố Đà Nẵng đã căng mình tiếp tế, hỗ trợ người dân bị cô lập trong mưa lũ.

Đinh inox xuất hiện trên đường Đỗ Mười: Xe hút đinh cũng 'bó tay'

Không phải là những chiếc đinh sắt thông thường, trên tuyến đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông, TP.HCM), lực lượng chức năng vừa phát hiện hàng trăm vật sắc nhọn làm bằng inox, hình thoi và tam giác, sắc như dao lam. Loại đinh này khiến cả xe hút đinh chuyên dụng cũng phải “bó tay”.

Trong hai ngày 28 và 29.10, Đội CSGT An Sương cùng các đội hút đinh tình nguyện đã thu gom gần 2 kg đinh và vật sắc nhọn, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, ký cam kết không rải đinh trên tuyến đường này.

