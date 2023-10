Xem nhanh 12h: Tài khoản của Nhật Nam ‘không có tiền’ | Ngao ngán vì triều cường ở TP.HCM

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 3.10.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Đầu bếp Võ Quốc bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm báo chí

Sau hơn 10 ngày tài khoản Facebook tên Vo Quoc đăng tải nội dung xúc phạm báo chí và nghề báo trên mạng xã hội, chiều 2.10.2023, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp cơ quan chức năng làm việc với ông Võ Đình Quốc (được biết đến là đầu bếp Võ Quốc, đồng thời là chủ tài khoản Facebook Vo Quoc) liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng xã hội ngày 21.9.

20 tài khoản của Nhật Nam bị phong tỏa nhưng hầu như “không có tiền”

Từ những lời tuyên bố tự tin đến ngang nhiên “chặn họng” nhà đầu tư ngay trong buổi đối thoại, bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, đã khiến khoảng 20.000 cá nhân đầu tư số tiền khoảng 8.900 tỉ đồng “đứng ngồi không yên” khi bị bắt vào tháng 9.2023.

Chiều 2.10, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (viết tắt là Công ty Nhật Nam).

Chật vật, ngao ngán quay xe vì triều cường ở TP.HCM

Quay xe có lẽ là quyết định đúng đắn nhất khi đi qua đường Trần Xuân Soạn (tại quận 7, TP.HCM) vào những ngày này.

Mỗi lần triều cường dâng cao, nước từ kênh Tẻ bắt đầu ồ ạt tràn vào gây ngập đường Trần Xuân Soạn. Giờ triều đạt đỉnh thường vào khoảng 17 giờ đến 19 giờ, trùng với giờ tan tầm, khiến giao thông đi lại qua khu vực này hết sức khó khăn.

Nhiều xe đã bị chết máy, phải dắt bộ khi đi qua con đường này.

Trong khi đó, tại hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát – một “rốn ngập” khác ở quận 7, mặc dù lượng nước dâng đã xấp xỉ nửa bánh xe máy, nhưng với người dân ở đây thì đó “chưa là gì”. Họ vẫn phải sống chung với triều cường hàng năm và mong chờ dự án nâng đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 10 sẽ có 2 đợt triều cao, đợt giữa tháng có khả năng thấp hơn đợt cuối tháng. Mực nước đỉnh triều cao nhất tháng và thấp nhất tháng xuất hiện vào tuần cuối tháng, ở mức xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2022.

Đường Trần Xuân Soạn ngập khi triều cường dâng vào chiều 2.10 NHẬT THỊNH

Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm và ở mức cao trong những giờ qua. Trong ngày 2.10, mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại một số trạm trên báo động 3 từ 0,04 – 0,11 mét.

Dự báo, trong 4 ngày tới, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai có thể sẽ xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày mai 4.10.

Trường hợp nào được xem là nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ?

Tính đến 2.10, Việt Nam đã đã ghi nhận 5 ca mắc đậu mùa khỉ. Trong đó riêng TP.HCM đã là 4 ca mà có 2 trường hợp là các ca bệnh “nội địa” (tức là chưa ghi nhận yếu tố tiếp xúc người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần).

Đa số các ca bệnh đậu mùa khỉ nội địa này có những triệu chứng nghi mắc rồi đi khám, sau đó cho kết quả dương tính và cách ly điều trị. Vậy những triệu chứng đó là gì? Hay trường hợp nào được xem là nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ?

